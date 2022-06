El señor de los cielos: el sorprendente pedido para la producción de la nueva temporada

El señor de los cielos se estrenó en 2013 por Telemundo y Canal Caracol y de inmediato captó la atención de los espectadores. Narra las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, a quien se lo llamó Aurelio Casillas en la ficción y fue escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso. Quien se lució con el protagónico fue Rafael Amaya.

Tal fue su grandioso éxito que la producción lanzó siete temporadas más y muy pronto se podrá ver la octava, en la cual están trabajando en estos momentos. El protagonista no fue el único que brilló delante de las cámaras, también hubo otros actores que lograron deslumbrar, como fue el caso de Raúl Méndez.

Él se puso en la piel de Víctor Casillas, el hermano del personaje principal y conocido por todos como Chacorta. A pesar del furor que generó la telenovela, el actor optó por bajarse al finalizar la segunda temporada y dieron por muerto a su personaje.

En ese entonces, contó las verdaderas razones de su renuncia. "Fueron dos motivos, uno sí fue el económico. Evidentemente cuando tu vez que una producción es un éxito y que está generando tales cantidades de dinero y cuando me entero cuanto ganaban los demás, yo pedí un ajuste y ellos no quisieron", manifestó en diálogo con el ciclo 'No lo cuentes' en 2015.

El señor de los cielos

También, su salida estuvo relacionada con la necesidad de un crecimiento personal. En aquél momento fue convocado para integrar el elenco del largometraje 'Visitantes', al lado de Kate del Castillo, y no lo dudó. "Cuando me enteré que iba a estar Kate ya supe que el éxito estaba presente", señaló.

Ahora, los fanáticos de la tira le realizaron un sorprendente pedido a la producción: que Chacorta regrese de la muerte. ¿Escuchará Telemundo los pedidos de sus televidentes?