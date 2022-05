Conoce la manera más fácil de preparar filet de merluza con arroz

No te preocupes más por qué comer al mediodía. No importa si no tienes tiempo o muchas ganas de cocinar, siempre hay alternativas deliciosas y saludables para ti. El día de hoy aprenderás a preparar un plato muy simple y muy delicioso. Te aportará Omega 3 y grasas saludables además de subir tus defensas naturales. Sigue leyendo y aprende cómo preparar este delicioso y simple platillo con merluza.

Preparar carnes blancas a la plancha es algo realmente muy fácil. Simplemente necesitas calentar muy bien la superficie y tener una materia prima de gran calidad. Asegúrate de que los fillets sean gruesos para que puedas realmente experimentar el sabor del pescado. Acompaña tu merluza con una ensalada o con un delicioso arroz blanco.

Filet de merluza

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

2 fillets de merluza gruesos

Un poco de aceite de oliva

Limón

Sal

Pimienta

Arroz blanco

Procedimiento:

Pon a calentar el agua para preparar el arroz mientras calientas a fuego alto una plancha o sartén.

Agrega un chorrito de aceite para que el pescado no se pegue.

Condimenta con limón, sal y pimienta el pescado por ambos lados.

Cuando la plancha esté bien caliente, incorpora el pescado. Déjalo cocinar de 5 a 10 minutos de cada lado sin moverlo al principio para que se forme una costra y no se rompa.

Cuando esté dorado, sácalo de la plancha y sirvelo con el arroz blanco con un poco de aceite y sal.

