Calendario de siembra: qué plantar en el huerto y el jardín en junio

Junio es un mes que define las diferentes tareas de cuidado del jardín, dependiendo de la zona en la que se viva. Con el fin de que lleves a cabo un mantenimiento adecuado para tu espacio verde del hogar en este mes, traemos todas las recomendaciones que debes tener en cuenta a la hora de sembrar nuevas plantas en el huerto, y de cuidar a la perfección las que ya tienes. Por supuesto, todo varía en los diferentes hemisferios.

Jardinería para el Hemisferio Sur

En el hemisferio sur se acerca el invierno y se van sintiendo los días más fríos y cortos. Por esto, las semillas demoran más en germinar, por lo que expertos recomiendan germinación dentro de casa a una temperatura de 20 grados. Además, debes levantar y guardar los bulbos de floración estival para que no se congelen.

En cuanto a la poda, puedes aprovechar para quitar las plantas invasoras, levantando las raíces con la pala para que no ahoguen otras especies. También es momento de podar los rosales. En caso de que aparezcan hongos, se recomienda aplicar fungicida. Si hablamos del riego, hazlo por la mañana, con poca agua para que no se seque la tierra pero con el cuidado de no inundar las plantas.

Calendario de siembra de junio: hemisferio sur

Jardinería para el Hemisferio Norte

A diferencia del sur, en el hemisferio norte ya se sienten los calores fuertes del verano que se asoma. Por esto todo el jardín cobra más vida, aunque hay que tener cuidado con las plantas que sean sensibles al sol. En este sentido, se recomienda poner los semilleros a media sombra y regar abundantemente.

Las tareas para el jardín y el huerto en este mes son muchas. En principio debes aportar humus a las plantas cada vez que hagas un transplante. Otro punto importante es podar las flores marchitas de los rosales. Además, durante este mes es fundamental controlar la aparición de pulgones y mosca blanca. Si regamos bien nuestros cultivos y evitamos la sequía o la humedad excesiva, vamos a evitar que se esas plagas se instalen en las plantas. Otra forma de prevenir es rociando las plantas semanalmente con jabón potásico y haciendo trampas cromáticas.

En el riego, es normal que las necesidades de agua sean mayores tanto por el crecimiento de nuestras plantas como por la evaporación. Por eso, no dejes de lado esta tarea.

Expertos de Cosas del Jardín hacen hincapié en que no dejes de sembrar flores que florecen en verano, como la Achira, Dalia, Gladiolo y Nardo. Estas te van a acompañar todo el verano y hasta entrado el otoño. Para ello, debes sembrarlas a media sombra y regarlas abundantemente.

Calendario de siembra de junio: hemisferio norte