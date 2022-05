Qué edad tenía Julia Roberts cuando hizo La boda de mi mejor amigo

El 20 de junio, la querida comedia romántica La boda de mi mejor amigo celebra más de dos décadas tocando nuestras fibras sensibles y animándonos a cantar "I Say a Little Prayer". Una de las canciones emblemáticas de la película incluso mantiene conectados a Julia Roberts y al ex coprotagonista Dermot Mulroney después de todo este tiempo.

"Dermot y yo, cada vez que está en la televisión o que suena la canción cuando estamos juntos en el ferry, siempre nos llamamos o nos enviamos mensajes de texto", comentó Julia Roberts sobre la canción "The Way You Look Tonight".

De hecho, es la química que se filtra a través de sus dos personajes, la crítica gastronómica Julianne y el periodista deportivo Michael, lo que ella atribuye a atraer fanáticos durante todos estos años. "Creo que la alquimia de nuestra relación es realmente lo que resiste el paso del tiempo en esa película", señaló.

¿Qué edad tenía Julia Roberts en la película “La boda de mi mejor amigo”?

Julia Roberts tenía 28 años cuando protagonizó La boda de mi mejor amigo, interpretando al personaje de 'Julianne Potter'.

Eso fue en 1997. Hoy en día la actriz tiene 54 años y ha protagonizado 58 películas en total, 35 desde que se estrenó La boda de mi mejor amigo. Una película que sin dudas marcó por completo la carrera de la actriz, haciendo que se termine de ganar el corazón de sus seguidores y del público en general.

¿De qué se trata la película La boda de mi mejor amigo?

La actriz de “Mujer bonita” interpretó a Julianne Potter en la película de los 90. Julianne descubrió sus sentimientos por su mejor amigo Michael O'Neal, interpretado por Mulroney, solo después de que él anunciara su compromiso con el personaje de Cameron Díaz, la pudiente Kimmy Wallace.

El personaje George Downes, interpretado por Rupert Everett, el mejor amigo de Julianne, la apoyó mientras ella intentaba compartir sus verdaderos sentimientos con Michael e impedir que se celebrara la boda.

