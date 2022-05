La esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, rompe el silencio con un emotivo mensaje tras la pérdida de uno de sus hijos

La esposa Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, finalmente ha decidido hablar sobre la pérdida de uno de sus hijos. Ronaldo, futbolista portugués que juega como delantero en el “Manchester United Football Club” de la “Premier League de Inglaterra”, también juega en la selección de Portugal, de la cual es su capitán y máximo goleador histórico. Identificado habitualmente en los medios de comunicación con el numerónimo CR7, es considerado con frecuencia el mejor y más completo futbolista y goleador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos,por un elevado número de personas y prensa vinculadas al deporte, así como también una de las figuras más mediáticas de su generación.

Es debido a ello que su vida personal y privada siempre es motivo de interés por lo que la reciente pérdida de sus hijos ha conmocionado al mundo. Por su parte, Georgina Rodríguez es una modelo y empresaria nacida en Argentina y criada en España, que se dio a conocer como la pareja de Ronaldo en 2017. Desde entonces ha protagonizado reportajes, revistas de moda y programas de televisión.

Ha sido la misma Georgia quien ha decidido romper el silencio al publicar su primer mensaje después del fallecimiento del hijo que esperaba con Cristiano Ronaldo. La pareja perdió el pasado mes de abril a uno de los mellizos que esperaban. Esto fue anunciado a través de las redes sociales y unos días más tarde el futbolista volvió a recurrir a esa plataforma para agradecer todas las muestras de apoyo y cariño que habían recibido.

No obstante desde la pérdida de su bebé, Georgina Rodríguez se había mantenido en silencio, hasta ahora. La modelo decidió tocar el tema con motivo de la celebración del Día de la Madre en España. Sobre ello, Georgina escribió: “A las que son, a las que fueron, a las que quisieron y no pudo ser, a las que intentan, a las que sin serlo ejercen como tales, a las que tienen instinto, a las que deciden no serlo. A todas nosotras creadoras de vida y de vínculos: Feliz día, mamás“.

Imagen: Instagram Georgina Rodríguez

Este mensaje sin dudas conmovió a todos los fanáticos de Cristiano Ronaldo quienes no dudaron en dejarle mensajes de apoyo a Georgina Rodríguez. Recordemos que la pareja tiene cinco hijos más: Cristiano Jr., los mellizos Eva María y Mateo Ronaldo, Alana Martina y la más pequeña cuyo nombre aún no ha sido revelado, pero a quien ya han presentado en las redes sociales.