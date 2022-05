¿Cuántos años tenía Chespirito cuando hizo El Chavo del 8?

A 8 años de la partida de Roberto Gómez Bolaños, se recuerda con mucha emoción algunos datos de uno de sus programas y uno de sus personajes más memorables: Chespirito, cuando hizo El Chavo del 8. Averiguamos cuántos años tenía en ese momento y fue sorprendente la respuesta.

Roberto Gómez Bolaños, sin dudas, fue uno de los comediantes más famosos de su época y no sólo en México sino en toda Hispanoamérica. Todo se debió a su talento y su creatividad para producir programas de televisión con personajes especiales que, claramente, han quedado grabados en la memoria durante décadas.

Existen varios datos sobre el que posiblemente fue uno de sus shows más famosos: El Chavo del 8 y su icónico o más reconocido personaje como Chespirito. Fue en el año 1971 que este programa se transmitía por Canal 8 de México.

Fue tanto el éxito, que cuando se tuvo que pasar a otro canal de más renombre, Roberto no tuvo opción que buscar una excusa por el número “8” por lo que se le ocurrió que el 'Chavo' viviría en el departamento número 8.

Un clásico: El Chavo del 8

Aunque durante los primeros episodios se lo veía a Chespirito, como un niño huérfano, vestido con unos pantalones color celeste o amarillo y en algunas oportunidades, con camisetas blancas o amarillas, algunos detalles de su personaje, se desconocían.

Sin embargo, las frases más famosas que quedaron grabadas en la mente de sus fanáticos fueron: "Fue sin querer queriendo"; "Bueno, pero no se enoje"; "Es que no me tienen paciencia"; "Se me chispoteó", "Vas a ver a la salida" y su clásico: "Eso, eso, eso".

Cuántos años tenía Chespirito en El Chavo del 8

Siempre fue la gran incógnita que transitaba en todos y nunca se revelaba. Ahora te lo contamos: Chespirito tenía 41 años cuando empezó a interpretar al Chavo del 8.

"FUENTE: El Universo - Chespirito en El Chavo del 8"

Aunque llamó mucho la atención, su edad no impidió que la gente creyera que su personaje era un niño sin hogar. Incluso, se robó el cariño de toda la audiencia. Cabe destacar que en el año 2021 se cumplió el 50 aniversario de que su querido personaje aparecía por primera vez en la pantalla.

¿Qué es lo que más recuerdas de su personaje? Cuéntanos.