Dónde ver todos los capítulos de El Superagente 86

¿Hay alguna serie que sea tan increíble como El Superagente 86? Probablemente la respuesta sea no. Durante cinco temporadas y casi 140 capítulos entretuvo a toda una generación completa narrando las aventuras alrededor del mundo de Maxwell Smart, el agente 86, y la agente 99.

Fue tal el éxito de este programa que se realizaron varias adaptaciones, tanto para la televisión como para el cine, una de las cuales incluso tuvo un spin-off. También se hizo una secuela en 1995, pero lamentablemente no tuvo éxito y solamente se emitieron siete capítulos.

Aquí vas a encontrar todos los capítulos de El Superagente 86

La realidad es que encontrar todos los capítulos de El Superagente 86 no es tan fácil como otros programas y películas, aunque no es imposible. La serie completa se encuentra en Amazon Prime en las zonas 1 y 5, excluyendo al resto de los países. Una situación parecida sucede en el sitio Late Night Streaming, en donde están cargados todos los capítulos pero no están disponibles en todos los países.

Otra alternativa, quizás no la más cómoda, es verlos a través de YouTube, en donde algunos usuarios se han tomado el trabajo de cargar las cinco temporadas completas.

¿Dónde ver Superagente 86 de película?

La más reciente versión y adaptación de la historia es el Superagente 86 de película. Fue estrenada en 2008 y protagonizada por Steve Carell (Maxwell Smart) y Anne Hathaway (Agente 99). Maxwell Smart tiene la misión de desbaratar el último complot para dominar el mundo del malvado sindicato del crimen conocido como KAOS.

Cuando la sede de la agencia de espionaje de EE.UU. es atacada y las identidades de sus agentes se ven comprometidas, el jefe no tiene más remedio que ascender a su siempre ansioso analista Maxwell Smart, quien siempre ha soñado con trabajar en el campo junto a la incondicional superestrella Agente 23.

En su lugar, Smart se asocia con la agente Agente 99. Con poca experiencia de campo e incluso menos tiempo, Smart, armado con nada más que algunos dispositivos de tecnología espía y su entusiasmo desenfrenado, debe frustrar los planes del fin del mundo de KAOS. cabeza Siegfried.

Fuente: ABC | El programa “El Superagente 86” entretiene de principio a fin en cada uno de sus capítulos.

Se puede ver la película a través Apple iTunes, Rakuten TV, Google Play Movies, Amazon Video y Movistar Plus.

¿Cuál es tu escena favorita del Superagente 86?