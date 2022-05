Eiza González y Jason Momoa: la pareja de la que todos hablan ¿Es real?

Eiza González, actriz y cantante mexicana, conocida principalmente por sus papeles como Lola Valente, Clara Molina y Nikki Brizz Balvanera en las series “Lola, érase una vez”, “Sueña conmigo” y “Amores verdaderos”, respectivamente. En 2014, logró gran reconocimiento internacional al interpretar a Santanico Pandemonium en la serie original de Network El Rey, “From Dusk till Dawn", basada en la película del mismo nombre. La actriz hizo su debut cinematográfico en la cinta de acción “Baby Driver”, junto a Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James y Jamie Foxx.

Recientemente se ha confirmado que González habría vuelto a encontrar el amor en Jason Momoa, un actor, actor de voz, escritor, productor y director estadounidense. El actor comenzó su carrera como actor después de mentir sobre ser un modelo profesional, lo cual le concedió un papel en la serie “Baywatch”, en la que debutó en 1999 y participó dos temporadas. Más tarde, ganó popularidad interpretando a Ronon Dex en la serie de televisión “Stargate Atlantis” desde 2004 hasta 2009.

En 2011, Momoa siguió adquiriendo fama al interpretar a Khal Drogo en la serie “Game of Thrones” durante sus dos primeras temporadas. Posteriormente, fue seleccionado para interpretar a Aquaman en el “Universo extendido de DC”. Jason recientemente ha terminado una relación con Lisa Bonet, actriz estadounidense. No obstante cuando se le pregunto sobre una posible reconciliación, el actor respondió: "No vamos a volver a estar juntos"

Es así que la estrella de “Aquaman” está saliendo con Eiza González después de su ruptura con su ex esposa Lisa Bonet. La pareja se conoció en el set de “Fast X”. "Ellos estan saliendo. Él se preocupa por ella. Está en un gran lugar, trabajando en 'Fast X'”, compartió una fuente con la revista.

Mientras tanto, una fuente cercana tanto a Jason Momoa, como a Eiza González, dijo a “People” que: "Ambos están ocupados con el trabajo pero se divierten juntos…No es nada serio todavía". Momoa fue visto en el estreno de la nueva película de González, “Ambulancia”, a principios de abril, aunque no caminaron juntos por la alfombra roja.