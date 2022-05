¿Cómo están hoy los protagonistas de Starsky y Hutch?

El programa de televisión Starsky y Hutch (1975-1979), que nos contaba las aventuras de dos detectives que buscaban proteger a los ciudadanos de Bay City y vigilar sus calles, aterrizaron en la televisión hace casi 50 años. Ahora, qué ha sido de la vida de parte de su elenco.

David Soul y Paul Michael Glaser sin duda hicieron suyos estos personajes. Con un drama emocionante y una comedia bufonesca, el elenco de Starsky y Hutch marcó a una generación completa que se divirtió durante mucho tiempo con sus ocurrencias. Una vez que este proyecto terminó los actores continuaron con sus vidas y exitosas carreras.

Antes y después de los protagonistas de Starsky y Hutch

David Soul (Kenneth "Hutch" Hutchinson)

Tranquilo, fresco, sereno y un fanático de la comida saludable, el detective Ken Hutchinson se dejó llevar después de mudarse de la pintoresca y fría Minnesota a la cálida California. Allí, se vio obligado a trabajar con un exaltado compañero. Al menos tenía su viejo y confiable auto, el Ford Galaxie 500, que se rompía una y otra vez.

David Soul hizo su debut como actor en un episodio de "Flipper" en 1967, antes de obtener un papel protagónico junto al galán adolescente Bobby Sherman en el clásico western televisivo “Here Come the Brides”.

Además de incursionar en el mundo de la actuación se sumergió en la dirección, encargándose de tres episodios de Starsky y Hutch y de otros programas exitosos, como el último un episodio de “In the Heat of the Night” en 1990.

Protagonizó la obra maestra de Stephen King, “Salem's Lot'', para una miniserie de dos partes. Y en esa misma época volvió a su primer amor, la música. Un área en la que le fue bastante bien, lanzando sencillos número uno, incluidos "Silver Lady" y "Don't Give Up on Us Baby".

A lo largo de su vida ha financiado documentales sobre la calidad del agua y los derechos territoriales de los nativos americanos.

Hoy, David tiene 78 años y la última vez que lo vimos en pantalla fue en 2013 en la película dirigida por James McAvoy, “Filth", donde David se roba el espectáculo cantando en un karaoke su propia canción, "Silver Lady".

Paul Michael Glaser (David Starsky)

El debut cinematográfico de Glaser fue en 1971 en “Fiddler on the Roof”. Luego pasó de un programa a otro como estrella invitada, incluidos algunos clásicos como “Kojak” y “The Waltons”.

Starsky y Hutch realmente permitieron que Glaser brillara como estrella y como director. La segunda película dirigida por el actor fue “The Running Man”, protagonizada por Schwarzenegger, en 1987. Mientras que la última vez que estuvo en ese rol fue en 2008 con cinco capítulos de la serie “Las Vegas”.

Después de no actuar durante más de 15 años, en 2003 regresó a la pantalla grande, con un elenco estelar que incluía a Diane Keaton y Jack Nicholson en “Alguien tiene que ceder”.

Todo transcurrió sin problemas en la carrera de Glaser, pero su vida personal no fue igual de buena. Se casó con la activista Elizabeth Meyer y en 1981, durante el nacimiento de su primer hijo, necesitó una transfusión de sangre para salvarle la vida. Trágicamente, la sangre estaba contaminada con VIH y no se dieron cuenta de este error fatal hasta cuatro años después. Ariel Glaser murió a los siete años de edad en 1988 y Elizabeth en 1994.

Como consecuencia de esto, se desempeñó como presidente de la Fundación de SIDA Pediátrico Elizabeth Glaser hasta 2002, aunque todavía ocupa el cargo honorario.

En el 2004 él y Soul personificaron por última vez sus icónicos personajes para los cameos en la película Starsky y Hutch de 2004 con Ben Stiller y Owen Wilson.

Su aparición actoral más reciente fue en 2019 como Leo en “Grace and Frankie” de Netflix.

¿Qué otro personajes de Starsky y Hutch recuerdas?