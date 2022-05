Así están hoy los ladrones de Mi pobre angelito

Si naciste en los años 90, entonces sabes que la Navidad fue mejor solo porque Mi Pobre Angelito estaba en la televisión. Pero, ¿qué pasó con los actores de este brillante clásico? Vamos a descubrir qué fue de la vida de los ladrones que le hicieron la vida imposible al pequeño niño angelical.

Antes y después de los ladrones de Mi Pobre Angelito

Por más que no los queríamos, tenemos que admitir que los dos ladrones de Mi Pobre Angelito hicieron que la película fuera épica, ya que sin ellos el pequeño Kevin McCallister no podría haber hecho todas sus ocurrencias.

Joe Pesci

En el año 1990 ganó el Oscar a Mejor actor de reparto por su papel en Goodfellas. Ese mismo año, se puso en la piel de otro criminal en Mi Pobre Angelito. Su personaje se llamaba Harry Lyme y era uno de los dos ladrones que intentaron robar la casa en donde vivía la familia McCallsiter. En 1992 volvió a interpretar a este ladrón para la segunda entrega de esta película: Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York.

Pesci siempre ha aparecido en las sagas criminales y familiares de Martin Scorsese. Apareció principalmente con Robert De Niro en clásicos de culto, incluidos Goodfellas, Casino y el último The Irishman de 2019.

En 1998, lanzó un álbum bajo el nombre “Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You” de donde se desprendió el sencillo "Wise Guy". En 1999, anunció que se retiraría por completo de la actuación para dedicarse a la música y disfrutar de la vida lejos de las cámaras.

Aunque en el 2006 volvió hizo un cameo en “El buen pastor'', dirigida por De Niro. En el 2010 se sumó a “Love Ranch”, junto a Helen Mirren, y más recientemente estuvo en la ya mencionada The Irishman (2019).

Actualmente, con 79 años, es uno de los productores del musical Jersey Boys de Broadway. Obra basada en la vida del grupo de música Frankie Vallie and the Four Seasons.

Daniel Stern

Interpretó al ladrón Marvin Merchants en Mi Pobre Angelito y en Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York. Estas actuaciones sirvieron como un gran impulso para su carrera.

Después de formar parte de las dos primeras películas de Mi Pobre Angelito, participó en proyectos como “Very Bad Things”, “City Slickers”, “City Slickers II: The Legend of Curly's Gold” y “Blue Thunder”. Su actuación más reciente fue en el 2018 en la película “Game Over Man”.

Un dato curioso de Daniel Stern es que muy pocos saben que es hermano de uno de los guionistas detrás de Los Simpson.

¿De qué otro personaje de Mi Pobre Angelito te acuerdas?