Desde que irrumpió en los medios, Sol Pérez no deja de llamar la atención y si no es por una cosa, es por otra... pero siempre está vigente. Ahora, la joven conductora de Canal 26 y panelista de eltrece opinó sobre Luca, el bebé recién nacido de Mica Viciconte y Fabián Cubero y sus comentarios no pasaron por alto para nadie.

Mica Viciconte junto a su hijo Luca

"Yo lo veo parecido a Mica", indicó Pérez en Nosotros a la mañana y contrastó con la postura de Mariel di Lenarda, quien aseguró que el pequeño se parece a una de las hijas de Nicole Neumann. El bebé nació el pasado viernes a las 23.30 luego de que la campeona de la tercera temporada de MasterChef Celebrity comenzara a sentir contracciones.

Sus papás le dieron la bienvenida al niño en la red con una preciosa publicación. "No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos y gracias a todos por sus mensajitos", redactaron ambos y generaron un gran revuelo en la web.

Esto mismo ocurre cada vez que Pérez sube nuevo contenido a su cuenta de Instagram. Ahora, la joven modeló un nuevo conjunto y conquistó corazones con su bellísimo look.

Sol Pérez modeló un nuevo conjunto y conquistó corazones con su bellísimo look

Frente a la cámara, la futura mujer de Guido Mazzoni lució un precioso top blanco que acompañó con un divino pantalón. Su cabello lo llevó suelto y se la ve muy feliz con una gran sonrisa en su rostro.