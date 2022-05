Sol Pérez posó al sol sin filtro ni maquillaje y conquistó corazones

Recientemente, Sol Pérez confirmó que se casará en noviembre del 2023. "Noviembre es un mes que mucha gente quiere casarse porque está lindo el clima, pero siempre el mes de septiembre es clave para los casamientos", le recomendó Pitty la numeróloga en el ciclo de eltrece en el que la joven se desempeña como panelista.

Además, la mujer le vaticinó la llegada de un nuevo integrante su familia. "Sol el año que viene tiene el 12-3, así que no se asombre que el año que viene antes del casamiento venga un bebé", indicó al aire.

Y agregó: "Por supuesto que ella se puede cuidar y no pasa, pero el 12-3 pasa cada doce años: son los hijos, los hermanos y la unión de familia; es muy bonito el número y te puede pasar que ya en marzo te empiecen a dar muchas ganas de por qué no un bebé, por qué no sumar, por qué no la familia".

"Vas a tener un hermoso 2023 donde otra vez vas a volver a ser la protagonista de tu propia vida, está buenísimo, súper interesante", continuó y destacó: "Este año a ella le toca el 11, entonces va a estar con muchas versiones de Sol, con varios sentimientos, porque tenés un gran crecimiento espiritual este año, pero también va a estar dudosa en todo; así que es un tema más de energía, debe cuidarse de eso, de no pasarse de rosca con las inseguridades".

Ahora, la joven conductora de Canal 26 volvió a sorprender a todos, esta vez no con los augurios de la pitonisa sino con la serie de fotografías que subió a su cuenta de Instagram. "Domingo. Así, sin filtro, sin maquillaje", redactó Pérez junto a las imágenes en las que se la ve posando al sol y conquistó miles y miles de corazones.

