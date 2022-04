El hijo mayor de Marc Anthony y Dayanara Torres agrandó la familia

21 años atrás, Marc Anthony y Dayanara Torres trajeron al mundo a su primer hijo: Cristian Muñiz Torres. El joven, al igual que sus padres, tiene grandes aptitudes artísticas que se pueden observar en su cuenta de Instagram. Allí, se dedica a compartir, para sus más de 11 millones de seguidores, gran parte de sus dibujos donde deja en claro sus habilidades con el lápiz.

Es amante de los dibujos animados, la franquicia cinematográfica de Star Wars y de los superhéroes de Marvel. También, adora viajar y realiza muchas travesías junto a Kylie Marco, la jovencita que lo acompaña desde hace más de tres años.

En el último cumpleaños de ella, Cristian le dedicó unas palabras que emocionaron a cientos de internautas. "Feliz 21 cumpleaños a la persona más increíble, talentosa, hermosa y amorosa del planeta. ¡Soy muy afortunado de poder pasar todos los días contigo! Bebé, te amo hasta la luna de ida y vuelta. Te amo", redactó junto a varios corazones rojos y una serie de fotografías.

Cristian Muñiz Torres junto a su novia

Ahora, el primogénito del cantautor puertorriqueño-estadounidense y la ex reina de belleza, sorprendió con una feliz noticia: agrandó la familia. "Say hello to Panini (en español: díganle hola a Panini)", escribió junto a las postales del precioso can que adoptó.

El hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres agrandó la familia

Entre los comentarios que dejaron los usuarios se destaca el de Dayanara. "Bienvenida a la Familia Baby Panini", expresó la bella modelo puertorriqueña.