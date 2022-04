La vida sexual de las y los artistas más reconocidos siempre es un tema de culto y de indagación entre los diversos públicos. Esa curiosidad por saber el historial íntimo de cada intérprete lleva a veces a completar los datos que se pescan con la imaginación que vuela y proyecta las eventuales secuencias de cada derrotero amatorio.

En el caso de la celebrada y reconocida actriz mexicana Kate del Castillo el historial de sus amantes fue un tema tantas veces requerido como insondable. Su performance íntima empezó a develarse cuando ella misma se hizo cargo de responder ciertas preguntas de su vida sexual, que tal vez en otro momento hubiese preferido evitar.

La actriz mexicana, una de las mujeres más deseadas

Cuántos amantes tuvo Kate del Castillo

La actriz mexicana Kate del Castillo siempre fue una "obsesión" de paparazzis, que buscaron retratarla con cuanto hombre la acompañaba, y de quien dijeron que ha tenido varios romances, algunos de los cuales nunca pudieron ser confirmados, pero sí largamente creídos. Lo cierto es que ella tuvo novios, esposos y amantes.

Ella tuvo dos esposos: el ex futbolista Luis García, con quien mantuvo una relación muy turbulenta, no exenta de denuncias de violencia de género, y la estrella de No Manches Frida 2 Aaron Díaz. Se la vinculó sentimentalmente al ex alcalde de Los Angeles Antonio Villaraigosa y al boxeador "Canelo" Alvarez. Sin dudas la relación que más sobresaltó a su público fue cuando confesó haber mantenido intimidad con uno de los capos mexicanos más buscados a nivel mundial, Joaquín "El Chapo" Guzmán, aunque nunca se terminó de develar si fue cierto o una mera estrategia de marketing.

Luis Miguel fue otro de los hombres que habría pasado por sus brazos, aunque luego los dos lo desmintieron. Kate tuvo un noviazgo con Demián Bichir. En 2012, una vez que se había divorciado definitivamente de Aarón Díaz, con quien estuvo casada por casi tres años, fue vista en varias ocasiones saliendo con el español Iván Sánchez, su pareja en la telenovela “La Reina del Sur”.

Kate estuvo casada dos veces

En mayo de 2014 se destapó un posible romance entre ella y Kuno Becker, ya que un medio de circulación nacional publicó fotografías en las que se besaban efusivamente y se veían notablemente felices. Luego se le siguieron adjudicando diversos romances como un amorío con el actor Sean Penn, y el venezolano Alec White. También hubo otros vínculos después desmentidos hasta que en el último tiempo se informó que estaría saliendo con el director de fotografía Edgar Bahena. La presunta nueva pareja de la actriz mexicana estudió Artes Visuales con especialidad en Fotografía y Cine en la Universidad Autónoma del Estado de México