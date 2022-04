Test para saber si sos una persona arriesgada

La audacia y el riesgo van de la mano. En todo proyecto emprendedor debemos ponderar primero el perfil o perfiles de quienes integran la empresa a asumir para anticipar posibles escenarios y decisiones. Si bien hay una frase común que sostiene que el capital es cobarde y huye del riesgo, si nos corremos del escenario económico y vamos directamente a la característica de la personalidad podemos imaginar diferentes clasificaciones, acciones y reacciones según el temperamento que toque. Y para medir si la persona es arriesgada existen algunas preguntas básicas de test de personalidad que nos pueden dar una idea al respecto. Desde situaciones básicas y cotidianas hasta más complejas.

Los riesgos que una persona está dispuesta a enfrentar están directamente vinculados con la intensidad y el propósito que se persigue. Si uno es conservador, los resultados serán más bien mezquinos, en cambio si alguien se emplea a fondo puede que al principio tropiece con no tan buenos resultados, pero luego tal vez se aproxime a sus cometidos. Y aquí no nos referimos solamente a empresas económicas, sino también a proyectos personales que buscan cambios para darse calidad de vida, para reforzar los vínculos, para relanzar la pareja, para identificar las mejores amistades y salir de entornos tóxicos. En definitiva todo tiene que ver con todo,

Un test de personalidad puede decirnos si somos emprendedores y audaces

Qué tan audaces podemos llegar a ser

Empecemos con una serie de preguntas sobre situaciones imaginarias para ver donde estás parado:

Dudas de la lealtad de tu pareja,, ¿Cómo reaccionás?

1- No lo expreso verbalmente, pero tomo algunos recaudos como vigilancia; 2- Le planteo abiertamente que algo no funciona y que dudo de su compromiso; 3- Me trago mis dudas, y confío en que no me va a traicionar;

Seguimos con este test de personalidad para conocer tu grado de audacia y si ser emprendedor va con vos: te invitan a probar un plato sin decirte qué ingredientes tiene:

1-Apenas ingiero un bocado; 2-Lo pruebo sin reservas; 3- No voy a comer algo que no sé si me va a gustar.

Quiero un ascenso en la empresa y evalúo estas alternativas

1-Decido esperar a que lleguen mejores tiempos; 3-Preparo un balance con todos mis logros y me lanzo; 3- Mejor me callo a ver si me va mal;

Tu jefe te plantea cambiar de puesto y te tomás un tiempo para pensarlo. Al final decidís lo siguiente:

1-Si no es un puesto complejo, lo acepto; 2-Es un buen momento para progresar en tu profesión; Te da miedo el cambio y pedís seguir en el mismo lugar;

Me invitan a una fiesta en la que solo conozco a quien la organiza:

1-Trato de que alguien conocido me acompañe; 2- Voy, quiero conocer gente; 3- Mejor me quedo en mi casa

Tu banco te ofrece una inversión de alto riesgo, pero que puede llegar a beneficiarte:

1-Pido que me oferten algo más conservador; 2- Me la juego ya que puedo ganar mucho dinero; 3-No lo acepto porque no quiero arriesgar mis ahorros

Mis padres me piden que les organice una fiesta por su aniversario:

1- Innovo un poco, pero les consulto todo; 2-Dejo volar mis ideas y les armo un viaje exótico; 3-Voy a un plan tradicional, para no correr riesgos

La competencia te ofrece una excelente propuesta de trabajo:

1-Lo consulto con todo mi entorno; 2-Acepto sin dudar para mejorar mis perspectivas; 3- No, mejor es conservar lo que tengo La audacia empuja, el miedo paraliza

Si en tus respuestas abunda la primera opción hay un intento por salir de tu zona de confort, pero no con la decisión que se precisa para hacerte realmente cargo de tu vida, y dar un giro de 180 grados. Tal vez preferís cambios cosméticos antes que estructurales. Podés intentar ir más a fondo, pero te da miedo.

Si priman las segundas opciones en tus respuestas, estás buscando con decisión tu mejor versión. Querés la calidad de vida que sentís que te merecés, y no ahorrás en intentos. Tu gran cambio está cerca.

Lamentablemente si las terceras opciones son tus contestaciones te encontrás en un molde que te envejece. Poné voluntad y confiá en vos, aunque te tropieces diez veces, antes de acertar. De lo contrario serás un mero espectador de tu vida.