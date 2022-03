Antes del cachetazo por su mujer, Will Smith pensó en formar un harem

La entrega de los Oscars 2022 pasarán a la historia por el ya célebre cachetón que Will Smith propinó al comediante Chirs Rock para que quitara de su "sucia" boca el nombre de su mujer, Jada Pinkett Smith. Luego, en la meca del cine las aguas se dividieron entre quienes aprobaron y defendieron al actor de Soy Leyenda y Hombres de Negro, entre otras producciones, y quienes lo condenaron. Las lágrimas del final, cuando Will Smith ensayó unas disculpas públicas, parecen no haber calado hondo. Los paparazzis ya estaban con sus cubiertos en alza, listos para empacharse con el banquete más inesperado, que fue protagonizado ante la mirada de millones de personas.

En este sentido, se empezó a escarbar en el por qué de la reacción y hasta se deslizó que entre los actores existe una mala relación de años, macerada en un presunto romance entre Rock y Jada Pinkett Smith, que parece haberle hecho volar los pelos al pobre de Will Smith. Pero indagando un poco más en la historia de la pareja, que ahora está en boca de todos, aparecen luces y sombras en una relación que ya lleva varios años.

Entre los actores parece existir una vieja rivalidad

Desde terapia de pareja y piscofármacos hasta el deseo de un harem

Will Smith y Jada Pinkett Smith atravesaron difíciles momentos a lo largo del vínculo que mantienen. Y trataron de superarlos de diversas maneras, en especial acudiendo a terapias, medicinas alternativas y hasta una experta en sexo tántrico. Smith suele recordar que uno de los momentos en que más se sintió decepcionado por su mujer fue cuando ésta le rechazó la magnánima celebración que le preparó para su cumpleaños número cuarenta. Parece que para ella fue mucho.

El actor había preparado un festejo de tres días que incluyó golf, caminatas, una cena masiva y un paseo hasta un arco lleno de fotos de su esposa, pero Jada tenía una vibra tan diferente, lo que hizo que cancelara el resto del festejo después de la primera noche, pues la actriz calificó todo el asunto como “la demostración de ego más repugnante que he visto en mi vida”.

Fue en ese momento que Will Smith se desmoronó y su orgullo herido lo llevó a buscar ayuda fuera de su hogar. Probó con terapias individuales, el consumo de psicofármacos y hasta la consulta a una experta en sexo tántrico. Precisamente a ella le dijo que no creía que pudiera volver a ser feliz. Pero avanzado el tratamiento, el actor buscó muy adentro suyo y dijo: "lo que realmente me haría feliz es un harem".

Y luego empezó a enumerar a algunas de las mujeres que podrían integrarlo: Misty Copeland y Halle Berry, entre otras que llegarían al mágico número de 25. Todo esto sucedió luego de que se separa de Jada (fueron muchas las rupturas en la relación) y renunciara a "complacerla", pero finalmente se reconciliaron.

Will Smith sufrió mucho los desplantes de su mujer

Para intentar recomponer el vínculo y dejar atrás rencores, la pareja decidió explorar los beneficios del poliamor. En varias entrevistas han sugerido que disfrutan de una dinámica diferente de su matrimonio, que podría ya no ser exclusivamente monógamo.