Disney: Así lucen hoy las protagonistas de Abracadabra

Puedes tener todas las calabazas, decoraciones y dulces que quieras, pero la temporada de Halloween no está completa sin ver Abracadabra de Disney al menos una vez por año. La comedia de fantasía, dirigida por Kenny Ortega y protagonizada por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, se ha convertido en un clásico de culto para Noche de Brujas a lo largo de los años desde su estreno en julio de 1993.

A lo largo de estos casi 30 años, después de haber participado en Abracadabra, las protagonistas de la película han sido parte de varios proyectos exitosos. Aunque el más reciente proyecto en común es la segunda parte de la película que llegará a fin de año a Disney+. Mientras tanto, si te preguntas qué han estado haciendo las hermanas Dennison y Sanderson todos estos años, vamos a averiguarlo.

Antes y después de las protagonistas de Abracadabra

Bette Midler

Si bien los fanáticos de Abracadabra conocen a Bette Midler como la peculiar y aterradora Winifred Sanderson, este estaba lejos de ser el único papel importante de Bette cuando se estrenó la película en 1993. En 1979, protagonizó The Rose (y obtuvo una nominación al Oscar por ella) y cantó la banda sonora del título de la película. A principios de la década de 1990, el currículum de Bette también incluía un premio Tony especial, dos premios Emmy, tres premios Grammy y tres premios Globo de Oro.

Bette ha seguido acumulando muchos premios a lo largo de los años. Su papel principal fue en Hello Dolly!, gracias al cual obtuvo un Tony, un premio Outer Critics Circle y un premio Drama Desk en 2017. Hace unos años, en 2015, estaba ocupada en su décima gira de conciertos titulada Divine Intervention. Sin embargo, es posible que la hayas visto más recientemente en The Good Place, Wedding Day Winners o Los Goldbergs.

Actualmente está lista para protagonizar Abracadabra 2, The Tale of the Allergist's Wife y Family Jewels. Hoy en día sigue casada con su esposo, Martin von Haselberg.

Sarah Jessica Parker

Sarah ya era un gran nombre en Hollywood mucho antes de interpretar a la siempre tonta Sarah Sanderson. Entre sus trabajos durante los años 80 se encuentran Square Pegs, A Year in the Life, Footloose, Hotel y The Ryan White Story.

Desde Abracadabra, la carrera de Sarah ha seguido creciendo. Quizás su papel más icónico fue interpretar a Carrie Bradshaw en la comedia televisiva Sex and the City de HBO, que también inspiró dos películas y el spin-off And Just Like That (que también protagonizó). Más recientemente, ha actuado en películas como Soltero en casa y La Joya de la Familia, y programas como Divorce de HBO. Ella también tiene su propia marca de zapatos.

Cuatro años después del lanzamiento de Abracadabra, Sarah se casó con el también actor Matthew Broderick. Ahora tienen tres hijos juntos.

Kathy Najimy

La carrera de Kathy en los años 90 definitivamente estaba en auge. Además de hacer reír a todos como Mary Sanderson en Abracadabra, interpretó muchos papeles en películas, series de televisión y proyectos animados. En particular, trabajó en Sister Act, It's Pat: The Movie, Topsy and Bunker: The Cat Killers, Los reyes de la colina, Chicago Hope y El libro de la Selva: La historia de Mowgli.

En la actualidad, Kathy continúa actuando mientras asume más roles detrás de la cámara. En 2012, trabajó en la película These Girls. Cuatro años más tarde, se desempeñó como productora consultora de la serie de televisión The Jamz. Sus últimos papeles hasta la fecha incluyen actuar como Wendy en Veep, Judge Gayle Eno en The Good Fight, Mayor Jen en Duncanville y Denise en Younger.

En 1998 se casó con el cantante y actor Dan Finnerty.

