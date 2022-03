Fin del misterio: Eugenio Derbez confiesa la verdad sobre el "Chavo del 8"

El Chavo del 8 es la clásica serie de comedia situacional mexicana, creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito. Desde su llegada a Televisa en el año 1973, se ganó el corazón del público latinoamericano, en todas sus edades. Entre los protagonistas, se encontraban el Chavo, Kiko, Don Ramón, Chilindrina, Doña Florinda, Profesor Jirafales, y tantos otros personajes icónicos de la inigualable vecindad mexicana.

Actualmente, la serie mexicana ha dado mucho de qué hablar, pues el actor y productor Eugenio Derbez, generó un gran misterio en torno al clásico de la comedia en español. Todo comenzó cuando el comediante dio a conocer varios clips en lo que parece ser un set de filmación de la vecindad del Chavo. A partir de esas pistas, los fanáticos crearon una serie de especulaciones acerca de qué se trataba esta nueva producción. Muchos de ellos aseguraban que sería, ni más ni menos que la bioserie de Chespirito. Luego, Derbez compartió un video que sumó más misterio a la discusión. En él aparece El Chavo del 8 haciendo su típico baile de juego y hablando con Eugenio a través de la televisión.

Finalmente, el miércoles 23 de marzo, un día antes del estreno pactado, Eugenio sorprendió a sus seguidores de Instagram anunciando que ya se encuentra disponible el material del Chavo del 8: “Oigan, he estado leyendo todos sus comentarios respecto al último proyecto que subí con El Chavo del 8, pero la verdad es que ya no aguanto, ya quiero quiero decirles, ya no quiero que esperen más, así es que ya vayan a verlo”.

El protagonista de No se aceptan devoluciones compartió el enlace latinocomotu.com, donde se pudo ver el esperado reencuentro, pero no fue lo que el público esperaba, todo se trató de un anuncio publicitario para Dish Latino. Con control en mano, el intérprete de 60 años estaba viendo un episodio del Chavo del 8 cuando de un momento a otro, el personaje rompe la tercera pared y sale del monitor. En ese momento, el Chavo le pregunta: “Eugenio, ¿me sigues viendo como cuando eras niño?”, a lo que Derbez responde: “¿Chavo?... claro, toda la vida, siempre me has acompañado”, respondió.

Dentro de la misma página web, se revela que el comercial fue grabado con una técnica de inteligencia artificial conocida como Deepfake, que fue colocada sobre el actor que interpretó en esta ocasión al niño que vivía en la vecindad más famosa de México.