Qué es de la vida de las protagonistas de Guardianes de la bahía

Cuando Guardianes de la bahía se emitió por primera vez parecía que era todo un fracaso. No había tenido el recibimiento que su productor esperaba, pero después de un tiempo, y con mucha paciencia, se terminó transformando en un éxito mundial.

Debutando en 1989, Guardianes de la bahía estuvo al aire durante 11 temporadas. De esta serie surgió otra serie de corta duración, bajo el nombre "Baywatch Nights", y tres películas: "Forbidden Paradise","White Thunder at Glacier Bay" y "Hawaiian Wedding". También fue la inspiración para la película de comedia de 2017, protagonizada por Dwayne Johnson, Zac Efron y Priyanka Chopra.

Antes y después de los protagonistas de Guardianes de la bahía

David Hasselhoff (Mitch Buchannon)

El protagonista de la serie, el actor, cantante y productor David Hasselhoff interpretó a un salvavidas veterano, Mitch Buchannon, que vigilaba a sus colegas más jóvenes en la serie ambientada en el condado de Los Ángeles durante más de 200 episodios.

La serie Guardianes de la bahía convirtió a Hasselhoff en una estrella internacional, aunque después de que terminó el programa,fue encasillado. Después de su paso por Baywatch apareció en Broadway en 2000 en "Jekyll and Hyde" y luego formó parte de producciones cinematográficas que incluyen "Bob Esponja: la película" (2004), "Hijos de la anarquía" (2011), "Piraña 2" (2012), "Newsreaders" (2014-2015), "Sharknado 3" (2015) y "Sharknado 4" (2016), solo por mencionar algunas.

Fue juez en America's Got Talent en 2006, compitió en Dancing with the Stars en 2010 y lanzó un sitio de redes sociales llamado HoffSpace en 2008. David Hasselhoff ha lanzado más de una docena de álbumes y es una gran sensación musical en Europa, particularmente en Austria, donde ha tenido nueve canciones top 30, y en Alemania donde ha lanzado 10 álbumes.

En el 2007 se viralizó un video filmado por su hija Taylor Ann en donde se lo veía extremadamente borracho en su casa. Después de un tiempo salió a decir que era un alcohólico en recuperación.

Hasselhoff se casó primero con la actriz Catherine Hickland (1984–1989) y luego con la actriz Pamela Bach (1989–2006), con quien tiene dos hijas, Taylor Ann y Hayley. Actuó con ambas en la serie de telerrealidad The Hasselhoffs en A&E. Hasselhoff se casó con Hayley Roberts en una ceremonia en Italia en 2018.

Pamela Anderson (CJ Walker)

Su rostro y cuerpo ya eran conocidos por los anuncios de Labatt Beer y por aparecer en las páginas de la revista Playboy, pero Pamela Anderson, nacida en Canadá, se convirtió en un símbolo sexual internacional debido a su papel recurrente de C.J. Walker en Guardianes de la bahía que duró de 1992 a 1997.

Aunque nunca fue una estrella de la pantalla grande, Anderson tuvo éxito en la televisión con la serie "V.I.P." (1998–2002), "Stripperella" (2003–2004) y "Stacked" (2005–2006). Hizo un cameo como ella misma en "Borat: Cultural Learnings of America para Make Better Glorious Nation of Kazakhstan" (2006) y apareció en la renovación de "The Hills" (2019).

Anderson también compitió en Bailando con las estrellas (2010 y 2012), así como en variaciones internacionales del programa en Argentina (2011) y Francia (2018). Apareció en el programa de telerrealidad británico Dancing on Ice (2013), así como en la franquicia Big Brother en India (2010) y el Reino Unido (2012). También recuperó el personaje de C.J. en un cameo en la nueva versión de la película Guardianes de la bahía de 2017.

Anderson, un activista franco por los derechos de los animales y la conservación del medio ambiente, ha trabajado con PETA durante más de dos décadas.

Anderson se casó con el baterista de Motley Crue, Tommy Lee, en 1995 y la pareja, que tiene dos hijos juntos, Brandon y Dylan, se divorció en 1998 después de que el músico fuera arrestado y condenado por abuso conyugal. Tiempo después la actriz se comprometió con el modelo Marcus Schenkenberg antes de que una unión intermitente con el cantante Kid Rock resultara en matrimonio en 2006 y divorcio el mismo año.

Se casó con el productor de cine Rick Salomon en el 2007 y solicitó la anulación del matrimonio ese mismo año. La pareja se volvió a casar y se divorció en el 2014. Se casó con el productor de cine Jon Peters en el 2020, pero su unión solo duró 12 días

