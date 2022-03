Cómo era la fuerte escena de Robocop que fue eliminada por su violencia

Robocop llegó a la pantalla grande en 1987. Detrás de esta producción se encontraba Paul Verhoeven, quien se colocó en la silla de director. La historia estaba escrita por Edward Neumeier y Michael Miner. Lo que mucha gente desconoce de esta película es que tuvo una escena eliminada.

Con respecto a su elenco, éste estaba encabezado por grandes estrellas: Peter Weller, Nancy Allen, Dan O‘Herlihy, Ronny Cox y Kurtwood Smith. Cada uno de ellos realizó una interpretación inolvidable.

En cuanto a su historia, nos presentaba a un grupo de científicos que deciden utilizar los restos destrozados de un policía muerto para crear al mejor luchador contra el crimen. De esta manera, nace un robot que es indestructible.

Al principio el experimento parece ser un gran éxito. Sin embargo, el policía logra conservar la memoria aunque esté muerto y decide tomar venganza de las personas que lo asesinaron. Así, comienza una historia repleta de acción y escenas violentas.

La escena eliminada de Robocop que es muy fuerte

La idea de Robocop surgió cuando Edward Neumeier se encontraba trabajando en Blade Runner. Sin embargo, logró finalizar y mejorar todos los detalles con Michael Miner. Juntos, crearon una historia que conquistó a generaciones.

El guión fue comprado por Jon Davison en 1985. Aunque tenían planes de llevar adelante la película, tenían complicaciones a la hora de encontrar el director. Desde un principio, sintieron que Paul Verhoeven era la opción perfecta.

Pero el cineasta no estaba de acuerdo con ello. Cada vez que leía el guión terminaba diciendo que no, ya que no entendía el contenido satírico que tenía la película. Después de tantas idas y vueltas, su esposa lo terminó convenciendo.

El trío llevó adelante una película muy exitosa. Debido a la violencia que existía en las escenas, Robocop recibió una calificación R. Lo que pocos saben es que estuvo a punto de conseguir la calificación PG-17, la cual se destaca por ser la más estricta en Estados Unidos.

Según reveló el actor Kevin Page, los cuatros segundos que eliminaron de la película hicieron que la calificación de edades se cambiara a último momento. Para lograr eso, tuvieron que despedirse de escenas muy violentas.

“Dos segundos de mí siendo disparado en una mesa y dos segundos de la parte trasera de la cabeza de Peter Weller saliéndose de su cuerpo”, declaró el actor. Sin lugar a dudas, eran escenas muy violentas y gráficas.

Los años pasan, y la popularidad de la película continúa. Tal es así, que existen planes de lanzar películas y series que estén vinculadas a la historia. El film se espera que sea una continuación directa de la producción original.

Mientras que el show televisivo estará protagonizado por Dick Jones, el villano principal de la producción de 1987. Esta ficción contará con Ed Neumeier, co-creador del personaje y que ha trabajado en todas las películas.

¿Qué opinas sobre esta película?