Confirmado: descansarás como un bebé si evitas dormir de esta manera

Llega la noche y tu cuerpo no lo sabe. Si bien estás cansado hay distintas causas que imposibilitan llevar a cabo tu descanso. El insomnio vuelve a aparecer y tu mente no se callará por unas horas más. Es que el estrés y las preocupaciones diarias no son las únicas causantes de ese trastorno del sueño. Un reciente estudio ha revelado que también la luz, por más tenue que sea, puede perjudicar el descanso diario.

El estudio que fue publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences demostró que dormir solo una noche con una luz tenue, como un televisor sin sonido, eleva el nivel de azúcar en la sangre y la frecuencia cardíaca de los jóvenes sanos que participaron en el experimento de laboratorio del sueño. “La luz tenue entraba en los párpados e interrumpía el sueño a pesar de que los participantes dormían con los ojos cerrados”, aseguró la autora del estudio, la Dra. Phyllis Zee, directora del Centro de Medicina Circadiana y del Sueño de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

Zee y su equipo tomaron a 20 personas sanas de unos 20 años y las hicieron pasar dos noches en un laboratorio del sueño. La primera noche la pasaron en una habitación a oscuras donde "no podían ver mucho, si es que podían ver algo, cuando tenía los ojos abiertos", dijo Zee. Todos los participantes del estudio estaban conectados a dispositivos que monitoreaban una serie de medidas objetivas de la calidad del sueño. Ese día los resultados no variaron mucho, pues todos descansaron bien.

Una parte aleatoria del grupo repitió el mismo nivel de luz durante una segunda noche en el laboratorio, mientras que otro grupo durmió con una luz tenue en el techo. Esa pequeña cantidad de luz creó un déficit de sueño de ondas lentas y movimientos oculares rápidos, las etapas del sueño en las que ocurre la mayor parte de la renovación celular, dijo la científica.

Además, la frecuencia cardíaca era más alta, la resistencia a la insulina aumentó y los sistemas nerviosos simpático (pelea o evasión) y parasimpático (descanso y relajación) estaban desequilibrados, lo que se ha relacionado con una presión arterial más alta en personas sanas.

Por esto es que los expertos recomiendan que evitar dormir con cualquier tipo de luz, por más tenue que parezca, es lo mejor para tener un buen descanso.