El secreto de Jessica Alba para volverse una empresaria millonaria

Si bien todo parece brillo y luces en la historia de vida de la actriz de origen latino Jessica Alba, no siempre las tuvo todas a su favor. De hecho tuvo que atravesar momentos duros al padecer serios problemas de salud en su niñez: "Yo crecí con una enfermedad crónica. Me sometieron a cinco cirugías antes de cumplir los 11. Tuve alergias crónicas y me hospitalizaron mucho cuando era una niña”, declaró la actriz de Hollywood.

Empezó de muy joven a deslumbrar en la pantalla. A los trece años ya cautivaba a las audiencias con sus papeles en ‘Camp Nowhere’ y ‘The Secret World of Alex Mack’, ambas producciones realizadas en 1994. Luego su carrera siguió en ascenso con la participación estelar en taquilleras películas como "Los 4 fantásticos", "La familia de mi novia: los Fockers", "Los caballeros no tienen memoria".

Pero hubo un punto de quiebre en su carrera laboral. En 2009 se replanteó las condiciones de su trabajo para preservar su salud. No quería exponerse a viejos padecimientos y siempre tuvo en cuenta el calvario que debió atravesar su madre al padecer cáncer a una edad muy temprana, con apenas 20 años. "Con 27 años estaba en lo mejor de mi carrera, pero mi única motivación era la salud. No me preguntaba, ‘¿Volverán a contratarme alguna vez?”, se sinceró la actriz.

La actriz de 40 años llegó a la portada de Forbes

Su carrera empresaria

Fue para esa época que Jessica Alba empezó a pensar en la posibilidad de diversificarse y también generar ingresos a partir de sus emprendimientos. Su pareja, el productor Cash Warren, con quien se casó en 2008 la alentó a incursiones en el mundo de la moda, los cosméticos y productos para bebés.

En 2011 la actriz fundó su compañía The Honest Company. Y el secreto de la su éxito se debió a su propia experiencia. Luego del nacimiento de su primera hija comenzó a buscar productos naturales y seguros para la crianza y el cuidado infantil. Entonces descubrió que no había una gran oferta en el mercado por lo que se propuso cubrir este nicho con su firma. Y todo le salió tan redondo que se volvió una de las mujeres más ricas de los EEUU, la que incluso la mítica revista Forbes le dedicó una portada.

El lema de su emprendimiento fue que "todo lo que está en tu hogar debe ser no tóxico, hermoso y accesible” para una crianza segura y natural de los más pequeños. Y la demanda que recibió la confirmó en su pensamiento y la bendijo con el expandido éxito que tuvo en todos estos años.

La actriz publicó el libro “The Honest Life” sobre su empresa y se volvió un best seller.

En una reciente entrevista, la actriz también se permitió revelar otro secreto que tiene que ver con cómo logró una vida más desestresada entre su rol de madre, actriz y empresaria: “¿Cómo logro más alegría en la vida cotidiana?” —Alba dijo— “Creo que es soltando el control”.