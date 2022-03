Así es como Jennifer Lopez demuestra por qué a los 52 años sigue siendo la definición de belleza latina

La actriz, cantautora, bailarina y productora Jennifer Lopez es furor en las redes a causa e su silue5ta sin igual. La también diseñadora y empresaria estadounidense obtuvo su primer papel como protagonista en la película “Selena”, con el que en ganó más un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como “Mejor Actriz”. También protagonizó la primera entrega de la serie cinematográfica “Anaconda” en 1997 y al año siguiente, con la película “Out of Sight” , logró cobrar dos millones de dólares al realizar una de las mejores actuaciones de su carrera.

Por otro lado, Jennifer debutó como cantante en 1999 con su sencillo “If You Had My Love” que fue número uno en “Billboard Hot 100” y con su álbum “On the 6, gozando de gran éxito en el mercado internacional. Con el lanzamiento simultáneo de su segundo álbum de estudio, “J.Lo”, y su película “The Wedding Planner” en 2001, Lopez se convirtió en la primera persona en tener el puesto número uno en el cine y en su álbum en la misma semana, “Récord Guinness” que nadie le ha quitado. Además de ello la artista es sumamente popular en las redes sociales ya que posee 198 milones seguidores en Instagram.

Increíblemente el álbum de remezclas de Jennifer Lopez “J to tha L-O!: The Remixes”, se convirtió en el primero en la historia en debutar en el número uno en el “Billboard 200”, e incluye el sencillo número uno “Ain't It Funny”. Más tarde ese año, la cantante lanzó su tercer álbum de estudio, “This Is Me... Then”, que contiene los sencillos “Jenny from the Block” y “All I Have”; además de lanzar su película “Sucedió en Manhattan” que gozó un gran éxito en taquilla.

Otro de los grandes éxitos de Lopez fue su cuarto álbum de estudio “Rebirth” el cual certificó platino en los Estados Unidos e incluye su éxito “Get Right” que logró buenas ventas en varios países. Su quinto álbum de estudio, “Como ama una mujer” alcanzó el puesto número diez en el “Billboard 200” y número uno en la lista de “Top Latin Albums” de Estados Unidos el cual rompe récord con las ventas más altas para un artista que hace su debut en un álbum en español.

Imagen: Instagram Jennifer Lopez

El sencillo de Jennifer Lopez “On The Floor”, que fue el tema de artista femenina más vendido del año, situándose número 1 en más de 37 países, también fue la primera mujer en alcanzar las 500 millones de reproducciones en la historia de YouTube y hasta la fecha cuenta con más de 1,15 billones de reproducciones. Es así que hasta 2016, este sencillo había vendido más 11 millones de copias en el mundo, siendo uno de los sencillos digitales más vendidos de toda la historia. Además de ser sumamente talentosa la cantante es muy bella lo cual demostró en su más reciente publicación de Instagram para la cual posó en lencería transparente.