Una vez más, Sol Pérez se llevó todas las miradas en Instagram con el increíble material que compartió. Sus más de seis millones de seguidores quedaron fascinados con la serie de postales que subió y llenaron la publicación de hermosos mensajes.

Sol Pérez sabe cómo lucir a la perfección un vestido negro y verse hermosa

Frente a la cámara, la conductora de Canal 26 lució a la perfección un precioso vestido negro ceñido al cuerpo. Acompañó el outfit con unos zapatos altos color rojo y su pelo lo llevó suelto. Los elogios, como era de esperar, no demoraron en aparecer.

"Bombonaza", "En todas te ves divina", "Lomazo", "Estás espectacular", "La más hermosa del mundo", "Diosísima", "Qué mujer", "La uno", "Qué muñeca", "Divina" y "Te queda muy bien el cabello oscuro", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.

Si bien en la actualidad en sus redes se pueden ver puros halagos, cuando comenzó su carrera no la pasó para nada bien. "Había mucha agresión y no estaba acostumbrada. Twitter fue fatal. Te ponían 'inútil' y eso me recontra afectaba. Lo viví muy mal", contó, algún tiempo atrás, en una entrevista televisiva.

Y acerca de lo que ocurre hoy con el material que sube, indicó: "Con Instagram te enojás porque te borran una foto que no cumple con las normas de la plataforma".

A pesar de las censuras, Sol no se limita a compartir nada y es una de las figuras argentinas que más activa está en la virtualidad. Diariamente enseña parte de su rutina de ejercicios, fotografías de las vestimentas que elige para salir frente a las cámaras, románticas postales con su novio y también, muchos de sus secretos para lucir bella y radiante.