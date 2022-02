El increíble test de personalidad que demuestra en un segundo si eres tranquilo

Los test de personalidad se posicionaron, en el último tiempo, como los favoritos de los internautas. En las redes sociales existen de todo tipo y los usuarios quedan fascinados con los asombrosos resultados que exponen. Cada vez que aparece uno nuevo de estos desafíos nadie quiere quedarse afuera. Aquí te proponemos uno que, de manera muy sencilla, te permitirá saber más acerca de ti.

¿Te animas a saber cómo? Debes observar el siguiente dibujo y hacerle caso a tu intuición. Lo primero que veas te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Pulpo: te caracterizas por ser alguien que siempre se encuentra pendiente del bienestar de los demás. Harías cualquier cosa por ver felices a los que más amas. No te gusta la mentira y te alejas de la gente falsa e hipócrita. No tienes filtro al momento de decir lo que piensas y en ocasiones, esto te trae fuertes dolores de cabeza. Prefieres mil veces una verdad que duela, antes que una mentira piadosa. Te gusta ver triunfar a los demás y no sabes lo que es la envidia. Eres muy positivo y adoras hacer amigos nuevos.

Pez: eres una persona muy práctica. No tienes dificultades para resolver conflictos y tus amigos acuden a ti para que los orientes a tomar decisiones. Jamás te vence el miedo y te caracterizas por ser alguien muy tranquilo y sereno. Tratas a los demás del mismo modo que te gusta que lo hagan contigo. Con frecuencia tratas de ponerte en los zapatos del otro y evitas prejuzgar. Huyes de las discusiones y nunca guardas rencor cuando te hacen daño. Perdonas con mucha facilidad.