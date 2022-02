Así documentó Adamari López su lucha contra el cáncer

Cuando todo parecía que iba bien y que nada podía salir mal, Adamari López recibió una noticia que le daría un giro de 360 grados a su vida: fue diagnosticada con cáncer de mama. Su éxito en las telenovelas y su carrera profesional se vieron totalmente opacadas, pues, tenía que concentrarse en su salud.

“Tenía 33 años cuando me diagnosticaron cáncer de seno. Era un momento excelente de mi carrera. Estaba en México filmando telenovelas y me acababa de comprometer con mi novio”, relató Adamari López. Un día, sintió un bulto en uno de sus senos, algo que nunca había notado antes, por lo que decidió ir al médico a consultar.

En un primer momento, su doctor le dijo que no se preocupara, que podía deberse a su periodo. Fue por eso que le recomendó esperar unos días a ver si la “bolita” desaparecía, en el caso de que continuara, ahí sí tendrían que realizarle una ecografía.

Todo parecía normal, hasta que un día sintió un dolor repentino en el pecho. Fue en ese momento que comenzaron a hacerle todo tipo de estudios y descubrieron que tenía un tumor. Fue un golpe duro para la puertorriqueña, quien no se esperaba una noticia así, sobre todo porque no tenía antecedentes en su familia.

Adamari López y su lucha contra el cáncer

Guiada por sus médicos, Adamari López decidió que lo mejor sería que le quitaran el seno para después continuar con la quimioterapia y, de esa manera, poder retomar rápidamente su vida.

Fue un proceso largo y doloroso. Se tuvo que someter a todo tipo de tratamientos y 12 cirugías, las cuales, no solo le dejaron cicatrices en su piel, sino que la dañaron emocionalmente. Pero, gracias al apoyo de su familia y seres queridos, pudo superarlo de la mejor manera posible.

Cuando todo parecía que iba mejor, recibió otro golpe duro, su matrimonio con Luis Fonsi llegaba a su fin después de tres años. No fue para nada fácil, pues ella sufrió mucho el rechazo que sintió en ese momento por parte de su pareja.

“Él me dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros en todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea, se te cae el mundo”, confesó Adamari López durante una entrevista a Al Rojo Vivo.

Después de cinco años de tratamientos, finalmente, fue declarada “libre de cáncer”. En ese momento “recogió” todos sus pedacitos y tomó todas las herramientas que tenía a su alcance para reconstruirse y volver a la vida mucho mejor que antes.