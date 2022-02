Económicos y efectivos, 3 fertilizantes caseros para tu jardín

Tener un jardín reluciente, repleto de plantas y de color, parece un sueño imposible de cumplir. Sin embargo, debes saber que esos patios llenos de atractivo natural, llevan consigo una gran responsabilidad y también, una buena cantidad de tareas. Entre ellas, la de fertilizarlas. Para hacerlo, puedes implementar algunos métodos caseros verdaderamente sencillos y efectivos.

Es cierto que existen numerosos fertilizantes o abonos en el mercado. A pesar de ello, debes saber que estos no siempre tienen los resultados que esperamos pero además, no siempre son beneficiosos para el medioambiente, por lo que es recomendable usar fertilizantes naturales y ecológicos. Sumado a esto, ten en cuenta que usar estos métodos naturales presentará el beneficio de no tener que gastar una fortuna sino, reciclar residuos orgánicos y no gastar ni una moneda.

El té de cáscara de banana es muy efectivo

Té de cáscara de banana

Un primer fertilizante casero, ecológico y muy efectivo, es el té de cáscara de banana. Para producirlo, debes juntar las cáscaras de de esta fruta y mezclarlas con agua. Concretamente, tendrás que hervir una de ellas en medio litro de agua durante 15 minutos. Transcurrido este tiempo, deja enfriar la preparación.

Cuando esté listo este abono, úsalo para regar tu jardín. Principalmente, lo que aportará este líquido será potasio. De tal manera, aprovecha para utilizarla cada 15 días aproximadamente o cuando tus plantas lo necesiten. De igual modo, será de gran utilidad en la época de floración.

Las cáscaras de huevo además, repelen insectos de forma natural

Ceniza de madera

Por otro lado, un excelente fertilizante casero, económico y fácil de conseguir, es el de las cenizas de madera. Para usarlo en el jardín, deberás tomar un poco de este polvo de la estufa o del asador y diluirlo en agua. Este curioso producto se caracteriza por contener fósforo y potasio, así que le irá perfecto a tus plantas cuando le eches un poco de este líquido.

Cáscaras de huevo

Una última sugerencia de fertilizantes caseros, son las cáscaras de huevo, de gran riqueza para el jardín. Para aplicarlas en las plantas, deberás triturarlas bien y esparcirlas sobre la tierra. Además de abonar el sustrato, las cáscaras será de gran ayuda para repeler diversos insectos como las hormigas o los caracoles de forma natural.