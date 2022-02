Mary Ingalls: así fue su trágica pérdida de la vista

Cualquier fanático de los queridos libros de "La casa pequeña" de Laura Ingalls Wilder sabe que la hermana de la autora, Mary Ingalls, se quedó ciega debido a la escarlatina. Pero resulta que probablemente esa no fue la verdadera causa, según los expertos médicos, lo que altera por completo uno de los elementos más dramáticos de las historias clásicas.

Un análisis de documentos históricos, registros biográficos y otro material sugiere que una enfermedad que causa inflamación en el cerebro y la parte superior de la médula espinal fue probablemente la culpable. Fue conocida como "fiebre cerebral" a fines del siglo XIX.

La escarlatina era temida en ese momento, y probablemente a menudo se diagnosticaba erróneamente por otras enfermedades que causan fiebre, dijeron los investigadores.

Las cartas y las memorias inéditas de Wilder, en las que se basan los libros, sugieren que no estaba segura de la enfermedad de su hermana, refiriéndose a ella como "una especie de enfermedad de la columna". Y un registro en una universidad de Iowa para estudiantes ciegos a la que asistió Mary Ingalls dice que la "fiebre cerebral" le hizo perder la vista, indicaron los investigadores.

No encontraron ninguna mención de que Mary Ingalls tuviera una erupción roja, que es un signo distintivo de la escarlatina. Es causada por el mismo germen que causa la faringitis estreptocócica. Se trata fácilmente con antibióticos que no existían en el siglo XIX y ya no se considera una enfermedad grave.

Los médicos solían pensar que la ceguera estaba entre las complicaciones, pero eso probablemente se deba a que diagnosticaron mal la escarlatina en niños que tenían otras enfermedades, dijo la autora del estudio, la Dra. Beth Tarini, pediatra e investigadora de la Universidad de Michigan.

Es un estudio estudio que ofrece un diagnóstico moderno para algunas figuras históricas. Otros sujetos que se estudiaron fueron el líder soviético Vladimir Lenin, el compositor Wolfgang Mozart y Abraham Lincoln.

Tarini dijo que cuando era niña era fanática de los libros "La casa pequeña" y quería investigar la ceguera de Mary Ingalls desde que surgió la escarlatina durante una discusión en la escuela de medicina. "Levanté la mano y dije: 'La escarlatina puede dejarte ciego, ¿verdad?'". El profesor vaciló y respondió: "No lo creo".

¿Cuál era la enfermedad que sufrió Mary Ingalls?

La enfermedad que probablemente tenía Mary Ingalls se llama meningoencefalitis. Puede ser causado por bacterias y tratarse con antibióticos, pero Tarini dijo que es probable que tuviera el tipo viral, que puede ser transmitido por mosquitos y garrapatas.

La enfermedad viral es bastante común hoy en día, particularmente en los meses de verano y puede causar fiebre, dolores de cabeza y, a veces, convulsiones, dijo el Dr. Buddy Creech, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt. Los niños afectados generalmente requieren hospitalización, pero los efectos duraderos son poco comunes, sostuvo Creech.

Aún así, la ceguera puede ocurrir si la enfermedad afecta el nervio óptico, y es muy posible que Mary Ingalls tuviera la afección, dijo.

El historiador William Anderson, autor de la biografía de Laura Ingalls Wilder, dijo que varias teorías sobre la ceguera de Mary Ingalls han estado dando vueltas durante años. El nuevo análisis proporciona evidencia creíble de que fue causado por algo más que la escarlatina, pero no hace nada para desacreditar los libros, dijo Anderson. "Desde un punto de vista literario, la escarlatina parecía ser la forma más conveniente de describir la enfermedad de Mary”, dijo.