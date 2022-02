En su 25 aniversario vuelven las Spice Gilrs, pero no será en nada como te lo imaginas

En 1994 fue fundada la banda de las Spice Girls, eran el resumen del empoderamiento y la amistad femeninos. Sin embargo, el vínculo que alguna vez fue fuerte entre las chicas aparentemente se topó con un obstáculo después de que el grupo se disolvió y todas abordaron carreras en solitario. Aunque si eres un fanático de la banda musical este 2022 se cumplen 25 años de su debut y A causa del vigésimo quinto aniversario de las Spice Girls, Lego ha prometido un set con el que se puede construir al mítico quinteto como cuando se encontraban de gira.

Las Spice Girls, compuestas por Geri Halliwell , Victoria Beckham, Mel B, Melanie Chisholm y Emma Bunton, debutaron en la escena pop en julio de 1996. En ese momento lanzaron "Wannabe". Después de lanzar tres álbumes, el grupo anunció una pausa indefinida en diciembre de 2000.

Desde que las Spice Girls se separaron, varias de las chicas que conformaban el grupo han lanzado discos en solitario o aparecido en programas de telerrealidad como Dancing With the Stars. En cambio Victoria Beckham lanzó un imperio de moda y belleza con su nombre. La cantante comenzó su carrera como diseñadora en 2008 y no eran pocas las famosas que lucían sus prendas.

Después de reunirse brevemente, las Spice Girls en 2008, para coincidir con el lanzamiento de su álbum Grandes Éxitos y más tarde durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el grupo, sin Victoria Beckham, planeó la posibilidad de una nueva gira. Es complicado de entender, pero si ponías la radio o la televisión a finales de los años 90, era casi imposible que no aparecieran cantando algunas de sus canciones.

Imagen: Instagram Spice Girls

Sin embargo, la empresaria de belleza apareció en los titulares varios días después cuando canceló los planes de reunión. Victoria Beckham escribió a través de Instagram: “No volveré a unirme a mis chicas en el escenario, pero estar en las Spice Girls fue una parte muy importante de mi vida y les deseo mucho amor y diversión cuando regresen de gira el próximo año. ¡Sé que darán un espectáculo increíble y los fanáticos fantásticos del pasado y del presente se lo pasarán en grande!”.