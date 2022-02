Todas las versiones de Sin senos no hay paraíso que existen

Siempre cuando hay un éxito rotundo en la televisión, después llegan nuevas versiones intentando superar (o al menos igualar) el recibimiento por parte del público. Este es el caso de “Sin tetas no hay paraíso”, que inspiró títulos como “Sin senos no hay paraíso” y “Sin senos sí hay paraíso”, solo por nombrar algunos.

Si bien muchos piensan que la telenovela estadounidense “Sin senos no hay paraíso” producida por Telemundo es la original, lamentamos decirte que no es así. La primera versión de la historia fue la serie colombiana “Sin tetas no hay paraíso”, producida por Caracol Televisión.

Una a una, las versiones de “Sin senos no hay paraíso”

Versión original: “Sin tetas no hay paraíso” en el 2006

En noviembre del 2006 llegó a la televisión colombiana “Sin tetas no hay paraíso”, protagonizada por María Adelaida Puerta. Este formato fue un éxito rotundo, batiendo récords de audiencia que no se habían registrado antes en la televisión de Colombia.

La historia ganó varios premios, al igual que sus actores, y terminó traspasando fronteras. Fue vendida a muchos países.

Televisión española: “Sin tetas no hay paraíso” en el 2008

La versión española de “Sin tetas no hay paraíso” fue una adaptación de la historia original. Al poco tiempo de salir al aire se convirtió en todo un éxito, logrando un recibimiento por parte de la audiencia nunca antes visto.

Gracias a los niveles de rating que logró fue que se hizo una segunda y tercera temporada de la historia. Incluso se planteó desarrollar una cuarta, aunque finalmente no se concretó.

Esta versión fue vendida y emitida en Perú y Nicaragua.

Producción estadounidense: “Sin senos no hay paraíso” en el 2008

“Sin senos no hay paraíso” fue una adaptación de la historia original. Esta versión protagonizada por Carmen Villalobos fue tan exitosa que Telemundo decidió realizar una secuela.

“Sin tetas no hay paraíso”, la película

Es una película dramática colombiana, dirigida y escrita por Gustavo Bolívar en el 2010. Gracias a que fue el mismo autor el que escribió esta versión y la original, el resultado fue muy bueno y aplaudido por el público.

Secuela de “Sin tetas sí hay paraíso”

Tras el éxito de “Sin senos no hay paraíso”, Telemundo decidió lanzar una secuela en el 2016 bajo el nombre “Sin senos sí hay paraíso”. Esta versión, protagonizada por Catherine Siachoque, Fabian Ríos y Carolina Gaitán, duró 3 temporadas, las cuales se emitieron hasta 2018.

Fin de la historia: “El final del paraíso”

En el 2019 se lanzó “El final del paraíso”, una serie que marca el fin de la historia de “Sin tetas no hay paraíso”.

¿Ya viste todas las versiones de “Sin senos no hay paraíso”?