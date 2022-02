LGTBIQ+: Qué hay detrás de las siglas

El Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, es una fecha que marca el inicio de un movimiento que lucha por los derechos y la igualdad de todas las personas del colectivo. Este día, 28 de junio, conmemora los disturbios que se produjeron en el bar neoyorquino Stonewall Inn en 1969 y que marcaron el inicio de una lucha continua por la defensa de la diversidad sexual y de género.

Actualmente las siglas LGTBI ya no abarcan todos los términos con los que las personas definen su identidad y orientación sexual. Por ello se agregó el signo + para incluirlas a todas y cada una de dichas orientaciones. El significado de cada una de las letras relata la historia del propio movimiento y las diferentes identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales.

L - Orientación sexual Lesbiana: Mujer que siente atracción sexual y afectiva por otras mujeres.

G - Orientación sexual Gay: Hombre que siente atracción sexual y afectiva por otros hombres.

T - Orientación sexual Trans: El término engloba las identidades de género que no coinciden con aquellas

asignadas al nacer. Esta letra hace referencia a dos conceptos: transgénero y transexual.

Una persona transgénero nace con unas características físicas que no se corresponden con el genero sino con la orientación sexual con la que se identifican. Las personas transexuales son personas transgénero que han comenzado con un tratamiento hormonal o quirúrgico para comenzar o finalizar un cambio de sexo.

B - Orientación sexual Bisexual: Persona que siente atracción sexual y afectiva hacia hombres y mujeres, indistintamente.

I - Orientación sexual Intersexual: Persona que nace con características físicas de ambos géneros.

Q - Orientación sexual 'Queer' o sin etiquetas: Personas que no se categorizan con las etiquetas tradicionales o aceptadas socialmente.

+ - Orientación Sexual Otras: Personas que no se engloban en ninguna de las definiciones anteriores.

Para comprender estos conceptos, es necesario distinguir entre identidad de género y orientación sexual. La identidad de género puede definirse como la percepción personal y subjetiva de una persona sobre su género. Imagen: Twitter