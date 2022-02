El increíble test de personalidad que demuestra si eres servicial

Los test de personalidad continúan arrasando en las redes sociales. Son los predilectos de los internautas porque brindan asombrosos resultados en milésimas de segundos. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo y por eso, aquí te proponemos un reto que capaz no conocías y que te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser de una forma muy sencilla.

¿Te animas a saber lo que expone sobre ti? Lo primero que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Boca: eres una persona que se destaca por ser sumamente servicial. Eres atento con todo el que se cruza en tu vida y nunca espera una retribución a cambio de los favores que realizas. No toleras el encierro y detestas que te impongan qué hacer. Adoras la libertad y la vida al aire libre. Siempre estás en la búsqueda de nuevas aventuras que te acerquen a la naturaleza, allí es donde te sientes pleno y lleno de vitalidad. Amas los desafíos y te fascina poner a prueba tus habilidades.

istockphoto

Cohete: te caracterizas por ser muy temeroso. No sabes tomar decisiones rápidamente y analizas todos los pros y los contras antes de inclinarte a favor de alguna opción. Sobresales por ser estructurado. Si algo no llega a salir como lo tienes planeado no sabes cómo reaccionar y te desorientas. Tienes tu mirada puesta en el mañana y te es muy difícil disfrutar del hoy. Te alejas de la gente hipócrita y mentirosa.