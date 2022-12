Nati Jota posó para la cámara desde Qatar y le llovieron los mensajes

La carrera de Nati Jota no para de crecer. Poco a poco fue abriéndose paso en los medios y hasta hace unos días ocupó un lugar anhelado para varios: ser analista en los famosos debates de Gran Hermano. Si bien se desempeñó muy bien en su rol delante las cámaras de Telefe, la joven debió dar un paso al costado para viajar al Mundial de Qatar.

Al despedirse, Nati manifestó: "Lujo haber sido parte de este éxito, que de no haber estado, igual hubiera sido fanática, como voy a serlo ahora. Gracias Telefe, Santi del Moro y a todos mis compañeros con quienes nos divertimos mucho".

Desde que llegó al Estado soberano árabe ubicado en el oeste de Asia, Nati Jota no ha dejado de compartir contenido en su cuenta de Instagram y sus admiradores están pendientes a cada movimiento que realiza.

Nati Jota en Qatar

En una de sus últimas publicaciones, posó para la cámara para celebrar el triunfo de Argentina y le llovieron los mensajes. "Chivados pero clasificados primeros. Te amo Argentina", escribió junto a la fotografía.

"Natalia no me importa cómo esté esa camiseta, no se lava para el próximo partido", "La felicidad de sus ojitos y su sonrisa son todo", "Sos la uno, reina", "Qué tierna", "Bella", "La sonrisa más linda de Qatar", "Hermosa" y "Qué bendición Naty bella estar ahí. Gracias por transmitirnos tanta pasión día a día desde allá. Amarte", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

Noticias Relacionadas El nuevo álbum de fotos de Soledad Pastorutti que se llevó todas las miradas