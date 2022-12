No podrás creer cuáles fueron las películas más taquilleras del 2022

Cuando comenzó la Pandemia en 2020 y al año siguiente, millones de personas dejaron de asistir a las salas de cine y eligieron disfrutar de las películas, desde la comodidad de sus hogares. Por esto, la industria del entretenimiento fue una de actividades económicas las más afectadas. Sin embargo, el 2022 ha estado marcado por el estreno de cientos de largometrajes y también por la vuelta a los cines. Por esto, te contamos cuáles fueron los films más taquilleros este año.

Tom Cruise en 'Top Gun Maverick'. Imagen de archivo.

Por el momento, 'Top Gun Maverick' se posicionó en lo alto del ranking y fue la película que vendió más taquilla, a lo largo y ancho del planeta. El gran largometraje protagonizado y producido por Tom Cruise, contó con un presupuesto inicial de 170 millones de dólares. Sin embargo, gracias a su éxito mundial, alcanzó y superó ampliamente este número, pues logró recaudar más de 1.487 millones de dólares.

'Jurassic World: Dominion', imagen de Fotogramas.

El siguiente film más taquillero del 2022 es 'Jurassic World: Dominion de Universal Pictures'. La película de ciencia ficción y aventura protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard se estrenó en la primera mitad del año, en el mes de junio. Contó con un presupuesto de 160 millones de dólares, pero logró una recaudación de 1.001 millones de dólares.

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', imagen de archivo.

En el tercer puesto quedó un largometraje del Universo Marvel: 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', pues tuvo gran recibimiento por parte del público. Esta película contó con un presupuesto de 200 millones de dólares, mucho más abultado que los otros films, pues sabemos que cuando se habla de Marvel se trata de superproducciones. Doctor Strange tuvo una recaudación de 955 millones de dólares.

'Minions: The Rise of Gru', imagen de FilmAffinity,

Luego, apareció en el ranking una película infantil que gustó al público de todo el mundo. Se trata de 'Minions: The Rise of Gru', la secuela de la película 'Minions' que se estrenó en 2015. El largometraje de este año se convirtió en el film de animación más exitoso después de la Pandemia de Covid-19. Contó con un presupuesto de 80 millones de dólares y obtuvo una recaudación de 939 millones de dólares.

'The Batman', imagen de archivo.

Finalmente en el puesto número 5 se encuentra 'The Batman', una película protagonizada por Robert Pattinson. Este film fue distribuido por dos de las compañías más grandes y exitosas: Warner Bros. y DC Entertainment. Para la producción y la postproducción y luego la promoción, se utilizó un presupuesto de 180 millones de dólares. Luego, el largometraje logró una recaudación mundial de 770 millones de dólares.