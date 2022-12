Ella es Ivana Knöll, la Miss Croacia que dejó sin aliento a los qataríes en el mundial

El Mundial de Fútbol de Qatar 2022 se está disputando en el país asiático y, desde su comienzo, no ha parado de revelar sorpresas. No sólo el juego de las mejores selecciones de fútbol del mundo dan de qué hablar, sino que lo que pasa fuera de la cancha y en las tribunas mantiene a todos alucinados.

Sin dejar atrás a las normas qataríes que han llamado la atención de los asistentes a los partidos, puesto que tienen que seguir estrictas reglas de vestimenta y de comportamiento para evitar ser sancionados por el estado. Pero esto no parece haberle importado a Ivana Knöll, la modelo que se volvió viral en los últimos días por aparecer con prendas diminutas entre el público de la Selección de Fútbol de Croacia.

La mujer croata desafió las reglas de vestimenta de Qatar. Foto: @knolldoll

Su imagen se viralizó en el último partido de Croacia vs. Japón, que se disputó el domingo 5 en el estadio de Khalifa. Sin embargo, la bella mujer ya había asistido a las tribunas con outfits bien ajustados, con escotes reveladores y estampas de los colores de su país; es decir, prendas que no se ajustan para nada al código de vestimenta de Qatar.

Todo sobre Ivana Knöll, la mujer más fotografiada del mundial

La mujer de la que el mundo está hablando lleva el nombre de Ivana Knöll y es una modelo croata reconocida por haber ganado el certamen de Miss Croacia algunos años atrás. Lo cierto es que, antes del mundial de fútbol, Ivana no era tan famosa a nivel mundial, solamente destacaba en su país. Y, como sabemos, desde el comienzo de la competencia mayor del fútbol, la influencer que cuenta con 1.5 millones de seguidores en Instagram, se catapultó a lo alto acaparando las miradas y las cámaras de todos los asistentes a los partidos.

Es que, además de ser una bella morena de 30 años, Ivana Knöll causó furor por lucir atuendos de lo más llamativos por llevar estampados a cuadros con colores blanco y rojo, tal como la bandera de Croacia, y por tratarse de prendas ajustadas y reveladoras. Esto provocó la intriga de millones de usuarios alrededor del mundo que se preguntaron si podría ser denunciada por romper el código de vestimenta qatarí, pero la propia modelo se defendió asegurando que consultó si podía usar esos outfits antes de presentarse a cada partido.

“Los lugareños me confirmaron que puedo usar lo que quiera. Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar a alguien que usa un bikini. Y, si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme”, declaró Ivana en conversación con el portal estadounidense TMZ Sports.

Ivana Knöll presume una figura perfecta en las playas de Doha. Foto: @knolldoll

Por otra parte, el empresario qatarí Mohammed Hassan Al-Jefairi refutó la versión de la modelo y dijo que, probablemente, todos la miraban y la fotografiaban con el fin de denunciarla, y no por sentirse atraídos a su físico. “Solo para su información, no toman la foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de manera inadecuada para nuestra cultura. Lo pueden confirmar con cualquier qatarí. Probablemente sea para denunciarlo”, señaló.

En fin, el viernes 9 de diciembre a las 12 hs, la Selección de Fútbol de Croacia se enfrentará a la de Brasil en la fase de cuartos de final, con el deseo de pasar a la semi final de la Copa del Mundo. Seguramente, ese día volveremos a ver a Ivana Knöll alentando a su país.