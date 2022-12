Cómo se llaman los fans de Dua Lipa y cómo llegaron a ese nombre

Los fanáticos de las estrellas pop más famosas del mundo han adoptado algunos nombres divertidos para referirse a sí mismos a lo largo de los años, desde "Directioners" (One Direction), "Beliebers" (Justin Bieber) o "Little Monsters" (Lady Gaga). Sin duda hay muchos y, por supuesto, Dua Lipa no podía no tener su propio fandom.

La mayoría de las veces son los propios seguidores quienes deciden los nombres con los cuales identificarse, organizándose a través de Internet. Aunque en el caso de Dua Lipa fue la artista la responsable de preguntarle a sus fans cómo quería que los llamara porque buscaba que se sintieran identificados.

En el 2016, la intérprete de “One Kiss” utilizó su cuenta oficial de Twitter para lanzar una encuesta con el objetivo de que fueran sus propios seguidores los responsables de elegir el nombre con el cual querían ser identificados. La cantante escribió:

“El voto del nombre del fandom. Siento que muchos fanáticos nuevos no conocen o no aman el nombre, así que es hora de que elijan”.

Debajo de la consigna dejó tres opciones: "Loves", "Badmans" y "Duanators". Y si bien no sabemos bien de donde salieron las alternativas, lo que sí quedó bien en claro es que el público eligió la primera opción con un 43% de los votos a favor.

Si bien para algunos "Badmans" o "Duanators" eran mejores opciones, la realidad es que la elección de "Loves" tiene bastante sentido si tenemos en cuenta que se traduce como “ama” y que Lipa significa “amor” en albanés.

Estas fueron las cifras de la encuesta lanzada por Dua Lipa.

Desde ese entonces, al fandom de Dua Lipa se lo conoce como “Loves”, nombre que le escuchamos muy seguido nombrar porque es una estrella muy agradecida con sus seguidores y siempre destaca que ha llegado al lugar donde se encuentra gracias a ellos.

La cantante británica de origen albanés desde muy pequeña supo que quería ser una estrella del pop, y aunque su camino no fue fácil, finalmente logró consiguió el lugar que siempre soñó.