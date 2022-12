Prepara una exquisitez para compartir: Chipa sin TACC, una receta fácil y deliciosa

Chipa, chipá, el chipa, la chipa, ninguna forma es incorrecta, solo existe la certeza de que no hay nada que unas buenas chipas bien rellenas de queso no puedan curar. Bueno si, hay cosas que no pueden resolver, pero tienen el superpoder de hacer de nuestros días unos mejores ¿verdad? Si nunca las has preparado en tu casa ¡esta es tu oportunidad! Te compartiremos nuestra receta imbatible y bien deliciosa. ¡Manos a la obra!

Chipa. Fuente: Canal Cocina

Ingredientes

500 gr de almidón de mandioca

3 huevos

120 gr manteca

250 gr de queso pategrás

150 gr de queso parmesano

100 ml de leche

1 cucharada pequeña de polvo para hornear

Procedimiento

El primer paso para preparar deliciosas chipas sin TACC es comenzar a cortar el queso pategrás. ¿Por qué utilizamos ese queso? Porque cuenta con una estructura firme y, en su textura, es de consistencia elástica. Esto es clave, ya que no hay nada más satisfactorio que ver una chipa por dentro con el queso que pareciera no querer desprenderse. Chipa. Fuente: Salpimienta

Lo que harás ahora es, primeramente, quitarle la cáscara más dura al queso, evitando desperdiciar mucho y, luego, cortarlo en trozos muy pequeños. En este punto es importante casi picarlo, esto lo harás así para que se distribuya mucho mejor en cada chipa. Una vez hecho eso, reserva el queso picado en un recipiente.

Este es el turno del segundo queso estrella, el parmesano. En su consistencia es más duro y le aporta densidad a esta receta. ¿Cómo lo utilizarás? Puedes rallarlo con la parte más gruesa del rallador o puedes añadirlo a la procesadora y darle una o dos veces al botón. Luego, intégralo con el pategrás que has reservado en el paso anterior.

El próximo paso de esta receta de chipas exquisitos es agregar la harina de mandioca a la mezcla de quesos. Mientras utilizas tus manos para romper poco a poco la manteca pomada, mezcla todo perfectamente para que se integre. Puedes ayudarte con un tenedor o cuchara en un principio, pero llegará un momento en el que necesitarás volver a recurrir a tus manos. Así que esta es una receta que puedes amasar con los más pequeños y cocinar algo riquísimo mientras se divierten.

En otro bol debes comenzar a preparar los líquidos: lo primero es mezclar el huevo con la sal, luego, agregar la leche y mezclar todo correctamente. Lo próximo es sumar el polvo de hornear. Si, dentro de los ingredientes líquidos. Ahora, vuelve a los secos y forma en el medio de ellos un hueco, allí volcarás la preparación de huevo, sal, leche y polvo de hornear. Mezcla todo con tus manos hasta que se integre. Chipa. Fuente: Bon Viveur

Sin masar, cuando termines de integrar los últimos ingredientes, lleva la masa resultante a un film y que descanse en el refri por aproximadamente 30 minutos. Una vez que ese tiempo haya terminado, retírala y forma bolitas del tamaño de una nuez o del que prefieras, solo es nuestra humilde recomendación para sacar el máximo provecho de esta receta.

El próximo paso es colocar las chipas en una placa apta para horno y reservarlas en el refri nuevamente. Mientras tanto, precalienta el horno a 230°C, bien fuerte, y cuando retires las chipas del refri, llévalas directo a cocción. Deja que se cocinen aproximadamente 10 minutos y, si las prefieres doradas, a los 6 minutos de cocción pasa la bandeja del medio a arriba de todo ¡Y ya estarán listas estas chipas sin TACC! Morimos de ganas de saber cómo te salieron. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.