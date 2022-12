Tan solo el 5% de las personas adivina la respuesta de este difícil test visual

El test visual del día de hoy es un poco diferente a los retos habituales. No se trata de encontrar una figura en una imagen llena de cosas y tampoco es de de esas actividades que revela características de tu personalidad. En realidad es una especie de ilusión óptica a partir de la cual tienes que adivinar cuál es la respuesta correcta.

En la actualidad estos retos se han vuelto muy populares en internet. La mayoría utiliza ilusiones ópticas, que son imágenes que intentan engañar al cerebro y pueden suceder de manera natural o pueden ser creadas por efectos visuales. Las ilusiones son el resultado del análisis de información que recibe el sistema visual a partir de los ojos. Por esta razón, el individuo puede llegar a percibir un objeto o alguna cosa que en realidad no está presente.

La realidad no es un fiel reflejo de lo que vemos, por eso debemos estar atentos a las piezas que recolecta e interpreta nuestro cerebro. Los pasos del test visual de hoy son muy fáciles, por eso quizás en un primer momento te puede llegar a resultar sencillo, pero en realidad es más complejo. Tienes que adivinar cómo se vería la figura geométrica triangular desde arriba. En la foto aparecen varias opciones y todas son muy parecidas. Solo una es la opción correcta.

Test visual: ¿Cómo se vería la figura geométrica desde arriba? Imagen de Genial Guru.

Si no pudiste adivinar ten calma e intenta reflexionar y pensar un rato más, pues a veces no sale a la primera. Hay que estar cargado de paciencia y observar con mucha atención todos los detalles de la imagen. Sin embargo, después de estar varios minutos observando no conseguiste dar con el blanco o no estás totalmente seguro del resultado, a continuación colocamos la imagen con la respuesta correcta.