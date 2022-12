Cómo fue el gran salto a la fama de Megan Fox

Megan Fox es un nombre que resulta conocido para la mayoría de las personas, pues es una de las actrices más talentosas y bellas del mundo. Sin embargo, muchos se preguntan cómo fue que se convirtió en una de las estrellas más queridas de Hollywood y cómo fue su repentino salto a la fama.

Desde pequeña supo que la actuación y lo artístico era lo suyo, así que con tan solo 15 años, debutó en el largometraje 'Holiday in the Sun', en el 2001, interpretando al rival del personaje de Ashley Olsen. Luego, Megan fue elegida para protagonizar la serie 'Ocean Ave' que tuvo un año de duración. Seguido de eso salió en 'What I like about you', participó como extra en 'Bad Boys II' y luego actuó junto con Lindsay Lohan en 'Confessions of a Teenage Drama Queen'.

Fox siguió participando en otros proyectos, pero no fue hasta el 2007 que su carrera dio un despegue descomunal y por lo tanto su nombre se hizo conocido en todo el mundo. Esto fue gracias a su actuación como Mikaela Banes en 'Transformers', la película que coprotagonizó junto con Shia LaBeouf.

Megan Fox en 'Transformers', imagen de 1ZOOM.Me

El director del film, Michael Bay, la había conocido actuando como extra en 'Bad Boys', así que apostó por su actuación. 'Transformers' logró posicionarse como una de las películas más exitosas en taquilla, recaudando más de 700 millones de dólares. Por esta razón, sus protagonistas dieron el gran salto a la fama. Por su lado, Megan Fox obtuvo una nominación en la categoría Actriz revelación en los MTV Movie & TV Awards y tres nominaciones en los Teen Choice Award.

La carrera de Megan siguió escalando y trabajó en diversos proyectos, algunos más populares y exitosos que otros. Participó en la secuela de 'Transformers: Revenge of the Fallen' y cuando fue a grabar la tercera, fue despedida los primeros días de grabación, debido a su mala relación con el director. Sin embargo, con el paso del tiempo consiguió participar en decenas de proyectos más.