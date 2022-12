La increíble suma de dinero que costó la película Blade Runner 2049, con Harrison Ford

Blade Runner 2049, la secuela de la película de 1989, fue muy esperada por todos los fanáticos del clásico de culto que querían disfrutar de la película de ciencia ficción neo-noir. A pesar de que fue bien recibida, no se convirtió en un éxito rotundo en el cine, lo que terminó significando una gran pérdida económica para la productora y los inversores.

El presupuesto de producción de Blade Runner 2049 fue de 155 millones de dólares, aproximadamente. A esto se le tuvo que sumar posteriormente los costos de promoción, marketing y todo lo que gira en torno a esto, por lo que seguramente el número aumentó unos 30 millones de dólares.

Teniendo en cuenta que la recaudación global fue de 240 millones, significó un fracaso para las productoras e inversores involucrados… menos para Sony, ya que la compañía se aseguró de ganar un poco menos con la condición de ser la primera en recuperar lo invertido.

Para que este film, el cual estuvo protagonizado por Ryan Gosling y Harrison Ford, se convirtiera en un éxito en términos económicos tendría que haber recaudado al menos 400 millones de dólares.

Vale la pena ver Blade Runner 2049

Si eres un fanático de la versión de Blade Runner de 1989 y no has visto la secuela, te recomendamos que lo hagas. Es una gran película que te sumará muchos elementos e información valiosa.

Y si estás dentro del grupo de los que no vieron la primera obra, no te preocupes, no es necesario hacerlo para entender la trama de Blade Runner 2049.

Ryan Gosling y Harrison Ford protagonizando Blade Runner 2049.

Obviamente, quizás te falte información para comprender algunos guiños que aparecen a lo largo del film, pero la realidad es que fue creada para existir de manera independiente, por lo que podrás entenderla perfectamente sin ningún tipo de problema.

Ahora bien, si tienes tiempo y estás planeando un fin de semana lleno de películas, sin importar a cuál de los dos grupos pertenezcas, te recomendamos que veas la saga de manera cronológica.