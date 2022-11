¿Boda secreta entre Eva Mendes y Ryan Gosling?

Las bodas secretas entre los famosos se volvieron prácticamente una moda, sobre todo, este 2022 en el que la vida volvió a la normalidad luego de la pandemia por Covid-19. Entre ellos, Alejandro Fernández y Cynthia Rodríguez, también Britney Spears y Sam Asghari. Ahora parece que los que siguieron los mismos pasos son Eva Mendes y Ryan Gosling. A pesar de considerarse un matrimonio, ya que están juntos hace 11 años, no habían despertado sospechas de querer pasar por el altar hasta que la actriz se refirió al protagonista de The Notebook con una expresión muy sugerente.

La actriz de 48 años alimentó la teoría de que ella y la estrella de First Man, con quien tiene a sus hijas Esmeralda, de 8 años y Amada de 6, se casaron en secreto. Aunque tienen una relación de 11 años, la modelo dio otra pista sobre su estado civil. Durante su participación en el programa Today de la televisión australiana, habló de su tiempo en Down Under, donde Gosling está filmando su nueva película The Fall Guy. “Todos son muy amables aquí y mi esposo Ryan está aquí y la estamos pasando de lo mejor”, reveló la actriz.

Además, a principios de esta semana, Mendes levantó sospechas entre sus fans cuando mostró un tatuaje en su muñeca con las palabras “de Gosling”. La conductora Brittany Hockley le preguntó en el programa de radio australiano The Kyle and Jackie O Show sobre los chismes sobre su supuesto matrimonio. “Hay un rumor de que ustedes podrían haberse casado en secreto. ¿Es eso cierto?''. A lo que Eva Mendes respondió: “Pero, ¿quién dice que no lo estábamos ya? Me gusta mantenerlo todo en misterio”, aseguró.

Luego se refirió al tatuaje, inicialmente bromeó que era una 'presión' temporal antes de agregar: “Tengo un tatuaje. No, no es una presión. Pero me lo hice hace años. Publiqué una foto y he recibido muchas preguntas graciosas”.

Muchos fanáticos están convencidos de que el tatuaje confirma que la pareja está casada. La estrella de Place Beyond the Pines se vio afectada previamente por rumores de matrimonio en 2016 cuando Us Weekly informó que se habían casado en privado frente a un pequeño grupo de familiares y amigos.

“Eva y Ryan siempre se sintieron como una pareja casada. Están enamorados el uno del otro”, dijo una fuente a la publicación. Sin embargo, un representante de las estrellas luego negó que se hubiera llevado a cabo una boda.