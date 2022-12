Qué es de la vida de Billy Boyd a 21 años del estreno de El señor de los anillos

Actualmente, Billy Boyd tiene 54 años, y durante una entrevista con SyFy el actor, quien interpretó a Pippin en las películas de El señor de los anillos confirmó que todo lo nuevo de la saga le encantó. Especialmente, por aquellos lugares como Khazad-dûm, Matamata y Númenor que se volvieron a recordar.

Te contamos a continuación qué es de su vida luego de haber pasado 21 años desde que se estrenó la saga.

Dirigida por los directores J. D. Payne y Patrick McKay, la nueva serie de El señor de los anillos, The Rings of Power, tuvo lugar en la Segunda Edad de la Tierra Media. Tras un debut sinigual con imágenes fascinantes, una vez más obtuvo una audiencia considerable en su primera temporada de 8 episodios.

Haciendo un repaso a 21 años de su estreno, sucedió que muchos fans se pregunten que pasó con el actor Billy Boyd luego de la primera película. Y es que, pasaron muchos años desde que participó en el inicio de esta franquicia en el cine.

La importancia de su personaje en El señor de los anillos

Existen muchas razones por las cuales todas las películas de El señor de los anillos lograron alcanzar un gran éxito desde su lanzamiento. Si bien cada una de ellas sigue siendo popular hoy en día, no obstante y habiendo pasado 21 años, se recuerda mucho cómo fueron las primeras.

Por ejemplo, aquellas que contaban con efectos especiales increíbles, como una gran cantidad de personajes que los cinéfilos llegaron a adorar junto la historia clásica del bien contra el mal.

Otro ejemplo del buen recuerdo es que aquellos actores que interpretaron a los principales personajes de la trilogía cinematográfica fueron perfectos para sus papeles.

Así fue el caso particular de Billy Boyd y su historia, la cual es un poco corta ya que después de que se graduó de la Royal Scottish Academy of Music and Drama, solo actuó en algunos teatros de Escocia.

Para todos aquellos que se preguntan qué fue de su vida a partir de semejante éxito, Boyd obtuvo papeles en algunos programas y películas olvidables. Lo cierto, es que todo cambió para él cuando lo contrataron para interpretar a Peregrin "Pippin" Took en la trilogía. Ese fue el gran salto a la fama. Billy Boyd a cambiado mucho desde el estreno de El señor de los anillos.

Entre todos los personajes en El señor de los anillos, se podría argumentar fácilmente que su personaje Pippin era el más débil físicamente. No obstante, a pesar de eso tuvo muchas razones para que el mundo amara a ese papel.

Después de todo, era el más inocente cuando comenzó esta trilogía y aún hoy sigue teniendo mucho corazón, incluso cuando lucha por hacer frente a la oscuridad del mundo.

Qué es de la vida de Billy Boyd

Pasaron tan solo unos años desde que se estrenó la última película de la saga, momento que coincidio con el nacimiento del primer hijo de Billy Boyd y su pareja, Alison McKinnon, quien se llama Jack y hoy tiene 16 años.

Cuatro años después de este hecho, la feliz pareja se casó en una pequeña ceremonia donde asistieron familiares, amigos y sus antiguos coprotagonistas Dominic Monaghan y Elijah Wood.

Luego el actor solo apareció para mostrarse encantado de estar asociado con sus excompañeros Sean Astin, Dominic Monaghan y Elijah Wood. Así es como los cuatro acordaron participar en un par de reuniones públicas en 2021 y actualmente siguen siendo muy buenos amigos.

Un dato que pocos conocen es que toca la guitarra, el bajo y el tambor. Incluso, escribió y cantó una canción en El señor de los anillos: El retorno del rey llamada "The Edge of the Night". Actualmente, a sus 54 años, es el cantante y guitarrista de la banda Beecake.