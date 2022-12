La prohibición de Luis Enrique a sus jugadores para el partido con Japón

La Selección de fútbol de España se encuentra este jueves con la posibilidad de terminar como líder de su zona, de cara al cuadro final del Mundial de Qatar 2022. Nadie en la concentración de La Roja se atreve a especular hoy contra Japón, aunque eso signifique ir por el lado de Brasil en el cuadro de las eliminatorias.

Si España gana a Japón será primera y tendrá proyectado para cuartos el duelo con los sudamericanos. La selección de Luis Enrique quedó para la última jornada en una situación muy cómoda de cara a pasar a octavos, teniendo en cuenta el último empate ante Alemania.

Puede incluso perder, salvo si la selección germana supera su goleada a Costa Rica o los ticos dan la campanada y se llevan el triunfo.

La disyuntiva está en que para España, especular tendría premio doble: dejar fuera del Mundial a Alemania y evitar hasta una hipotética final a la gran favorita, Brasil, que prácticamente tiene asegurado el primer puesto de su grupo.

Es un panorama que no se contempla, sea por no arriesgarse a un susto inesperado o por no dar sensación de debilidad por evitar a un rival.

Luis Enrique fue claro en la rueda de prensa previa al partido que cerrará su fase de grupos: "Imagina. Vamos 0-0 en los dos partidos... y en el 95' de los dos partidos marcan Japón y Costa Rica". Con ese resultado, España estaría fuera. El seleccionador ha insistido desde el día de Alemania que no especularán, así como varios de sus jugadores han replicado su mensaje.