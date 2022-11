El curioso motivo por el que Leonardo DiCaprio casi no actúa en Titanic

A estas alturas, habiendo pasado tantos años, no caben dudas de que el papel de Jack Dawson en Titanic fue el responsable de catapultar a Leonardo DiCaprio a la fama a nivel mundial. Sin embargo, el actor ganador del Oscar casi se queda afuera de la película. Te contamos a continuación el motivo.

Pasaron exactamente 25 años desde que se estrenó Titanic, y su director, James Cameron, fue quien reveló cómo fue su primer encuentro con Leonardo DiCaprio en 1995, justo cuando estaba buscando al actor idóneo para darle vida al personaje Jack.

Al parecer, tenía pensado que Gwyneth Paltrow interpretara a Rose DeWitt Bukater, hasta que conoció a Kate Winslet y a DiCaprio, quienes se volvieron sus artistas favoritos. "Hubo una reunión con Leo, y después hubo una prueba de pantalla", recordó Cameron durante una entrevista para GQ.

Luego añadió: "La reunión fue curiosa porque estaba sentado en mi sala de conferencias, esperando para encontrarme con un actor. Miré a mi alrededor y todas las mujeres de la oficina estaban en la reunión por alguna razón. Había una productora ejecutiva, sí, vale, ¿Pero nuestras contadoras? Todas querían conocer a Leo. Era una locura".

Leonardo DiCaprio casi no actúa en Titanic

Tal y como lo recuerda Cameron, Leonardo DiCaprio en ese momento de la reunión le dijo: "Yo no leo" a lo que el cineasta le respondió estrechándole la mano y despidiéndolo: "Bueno, gracias por venir".

Justo en ese momento, parece que se arrepintió de su inmediata respuesta y le aclaró: "Espera, espera. Si no leo, no consigo el papel. ¿Es así?". Ese fue el curioso motivo por el que casi no actúa en Titanic.

Leonardo DiCaprio cautivó a la audiencia con su interpretación del joven Jack en Titanic.

Muy determinante, Cameron le explicó a la estrella lo mucho que ese proyecto significaba para él: "una película enorme que me va a quitar dos años de mi vida", y luego añadió: "Tú estarás haciendo cinco cosas más mientras yo estoy con la postproducción. Así que no la voy a joder tomando la decisión equivocada en el casting. Vas a leer, o no tendrás el papel".

Finalmente, DiCaprio accedió a esa prueba de cámara que terminó de confirmarle al cineasta que había encontrado al actor perfecto para Jack: "Cada ápice de su ser era totalmente negativo hasta que dije 'Acción' y se convirtió en Jack. Kate se iluminó y él interpretó la escena. Las nubes negras se abrieron, y los rayos del sol bajaron e iluminaron a Jack. Pensé: 'Ok, él es nuestro hombre".

¿Qué es lo que más te ha gustado de su papel?