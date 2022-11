Otro escándalo de Kanye West: lo investigan por enseñar fotos intimas de Kim Kardashian

Desde hace un tiempo, Kanye West, también conocido como Ye, se ha posicionado como uno de los hombres más polémicos, pues ha estado envuelto en algunos escándalos por su comportamiento y ha sido tildado de racista por muchas figuras internacionales. Recientemente Adidas lanzó un comunicado para expresar que abrirá una investigación para esclarecer una denuncia que salió a la luz sobre comportamiento impropio por parte del rapero.

Unos meses atrás, Adidas rompió su relación laboral con Kanye West, debido a sus comentarios antisemitas. A su vez, la semana pasada volvió a surgir la polémica cuando apareció un artículo en la revista Rolling Stone en donde algunos exempleados de la marca deportiva expresaron que el cantante les mostraba imágenes y videos íntimos de su exesposa, Kim Kardashian, como una táctica de intimidación. Resulta que el empresario reproducía este tipo de contenido explícito durante algunas reuniones de negocios, con el pretexto de "inspiración".

Kanye West y Kim Kardashian estuvieron casados desde 2014 hasta 2022. Imagen de Pinterest.

Según comentó uno de los exempleados de Adidas, durante una de las reuniones Kanye West comentó: "Mi esposa me acaba de enviar esto" y luego mostró algunas fotos personales de la estrella de "The Kardashians". Asimismo, otra fuente confirmó que el rapero constantemente exponía cosas o hablaba sobre ciertas situaciones que deberían mantenerse en privado, por lo que muchas veces causaba incomodidad. De hecho, la revista Rolling Stone expresó que el cantante "utilizaba la pornografía, el acoso y los 'juegos mentales' para controlar al personal'.

En el artículo que publicó el medio, se detalló toda la información sobre la carta abierta que expusieron algunos exempleados de Adidas que trabajaron para la capsula que hizo el cantante, Yeezy. Los ex miembros del equipo hablaron sobre todo esto y revelaron que el rapero usó el miedo y la manipulación para poder afirmar su dominio.

Kanye West, imagen de "The Rolling Stone".

Por otra parte, comentaron que durante una de las juntas en la fábrica de Qinyuan, en China, el rapero llegó para examinar los prototipos de unas zapatillas y trató muy mal a los miembros del equipo. Resulta que en esa reunión de 2017, a Kanye no le gustó el modelo de zapatos, así que comenzó a gritar enfurecido expresando que el producto no estaba a la altura de sus estándares y luego se acercó a una empleada. Según expresaron algunas personas que asistieron al lugar, el rapero miró los pies de la mujer y luego la miró a ella: "Quiero que me hagas un zapato que pueda follar".

El producto final. Las zapatillas que finalmente terminaron en la cápsula de Kanye West para Adidas. Imagen de houseofheat.com

Estas son solo algunas de las denuncias que hicieron públicas los ex miembros de Adidas. Por esta razón, la empresa decidió comenzar una investigación privada e independiente para poder esclarecer todo lo sucedido.