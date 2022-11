Luego de un mes de internación, por fin le dan el alta médica a Amaia Montero

Hace casi un mes, Amaia Montero utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar una foto que se volvió viral debido al aspecto de la cantante. En la selfie se notaba muy desmejorada y triste, por lo que todos sus seguidores se preocuparon, pues no parecía un buen momento de su vida. Luego de esto, la artista estuvo internada en una clínica, pero recientemente algunos fotógrafos capturaron el momento de su salida.

El mes pasado la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, subió una fotografía en la que lucía muy cansada y ofuscada y escribió la frase: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?". Por supuesto miles de fans quedaron muy preocupados con el contenido que publicó y la llenaron de mensajes para saber sobre su estado de salud.

Amaia Montero, imagen de Intagram.

Luego de esto, ingresó en la clínica Navarra para realizar un tratamiento sobre el cual se desconoce. En algunas ocasiones su hermana Idoia salió a hablar para calmar las aguas y comentó que su Amaia estaba pasando un momento muy difícil, pero que tenía todo el apoyo de sus amigos y familiares.

Esta semana finalmente la cantante fue dada de alta en la institución mental en la que se encontraba y algunos fotógrafos captaron el momento justo. Es por esto que las imágenes salieron en la portada de algunas revistas, pues todo esto causó un gran revuelo, ya que los medios, sus fans, sus amigos y seres queridos estuvieron muy preocupados por su bienestar.

Por el momento Amaia Montero no ha salido a hablar y tampoco ha publicado nada en sus redes sociales y es totalmente comprensible. Lo que llamó la atención de sus seguidores fue el hecho de que en su cuenta de Instagram borró algunas postales y dejó un video donde aparece cantando 'Marcadores a cero'. La última modificación de la publicación fue el 23 de noviembre, y la cantante escribió en el pie del video el nombre del tema.

Todos los usuarios de la red social esperan que la salud mental de Amaia Montero haya mejorado significativamente, porque en el pasado ha sufrido en muchos momentos de su vida. Algunas de las cosas por las que ha pasado la cantante se han relacionado con una ola de críticas a su cuerpo, a su voz, a su música y a su accionar. Por esta razón sus fans esperan que los haters guarden todo su odio y no la molesten más.