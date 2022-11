Video: la intimidad del vestuario ganador de España junto al rey Felipe VI

La selección de fútbol de España goleó a Costa Rica, por 7 a 0, en el debut en el Mundial de Qatar 2022. Más allá de la gran cantidad de aficionados que apoyaron a La Roja en Doha, el equipo conducido por Luis Enrique estuvo acompañado por el rey de España, Felipe VI.

Tras la mayor goleada del combinado español en una cita mundialista, el monarca ha destacado que "ha sido una auténtica gozada" haber acudido al estadio para ver jugar a un equipo que, según ha asegurado, no ha tenido ningún fallo frente a su rival.

Luego del partido, Felipe VI se hizo presente en el vestuario para saludar y dar la felicitación a la selección dirigida por Luis Enrique. "En mi vida he acudido a un partido, sobre todo de la selección, con un resultado así. Lo hemos disfrutado como todo el mundo", ha asegurado. De hecho, ha animado a los futbolistas a que no dejasen de cantar.

El Rey ha felicitado a los jugadores de la @SEFutbol por su victoria en su primer partido de la #CopaMundialFIFA #Catar2022.



??https://t.co/5NcS4KDpq1 #VamosEspaña pic.twitter.com/YxGQ4ep8rq — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 23, 2022

"No soy experto, pero no he visto fallo ninguno", expresó el Rey, y reiteró la "gozada y el espectáculo" que significó la goleada a Costa Rica.

"Queda mucho por delante, pero empezar así da gusto", dijo Felipe VI, según el vídeo que ha compartido la Casa Real en redes sociales.

Cabe mencionar, que el monarca español se retiró del vestuario con un regalo: la camiseta de Gavi, uno de los goleadores del partido y elegido mejor jugador del encuentro. Además, la casaca estaba firmada por todos los integrantes de la selección.