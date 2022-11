Belinda conoció a su doble y le hizo un regalo más que especial

Belinda tiene una doble que luce exactamente igual que ella y además también canta. Se trata de Isabela Chávez, una chica trans que hace las veces de imitadora y que hace poco se dio el lujo de presenciar un concierto de su ídola desde la primera fila y de recibir una serie de regalos personalizados.

Desde el momento en el que Isabela Chávez comenzó a hacerse famosa en las redes sociales como doble de Belinda, los seguidores de esta imitadora y los fans de la artista nacida en Madrid esperan con ansias un encuentro entre ambas.

Si bien todavía no se dieron el gusto de compartir una charla y sacarse una foto juntas, podría decirse que ya se conocieron. Esto se debe a que, hace unos pocos días, Chávez asistió a uno de los conciertos de Belinda y vio el espectáculo desde la primera fila.

La propia Isabela dijo que Belinda no la invitó a subir al escenario, pero que la artista la vio. Como ambas tenían compromisos asumidos para luego del recital, tampoco pudieron compartir un rato en camarines.

Prueba de la buena relación que existe entre ambas se encuentra también en que la actriz le hizo llegar a su doble, a través de su equipo, una serie de regalos personalizados que la misma Chávez se encargó de mostrar en redes sociales.

Estos son los regalos que Belinda le hizo a Isabela Chávez, su doble y “hermana gemela”

Desde el camarín del Latinos Bar, el recinto donde Isabela Chávez se presenta de forma asidua, la mexicana de 23 años se comunicó con sus fans a través de sus redes sociales y explicó todo lo que vivió con Belinda.

Además de contar lo del concierto, dijo que recibió una serie de obsequios, entre ellos una revista dedicada y firmada especialmente por Belinda. Sin embargo, el regalo más especial de todos fue otro.

Belinda tuvo un hermoso gesto con Isabela Chávez, su doble.

“(Belinda) me mandó este vestuario utilizado personalmente por ella, auténticamente. Este es el del video de La niña de la escuela, me lo mandó especialmente para mí. Me mandó el top, el chalequito y el pantaloncito”, indicó la cantante e imitadora que es furor en redes como Instagram y TikTok.

