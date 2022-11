Sin pelos en la lengua: Niurka Marcos reveló los motivos por los que se separó de Juan Vidal

No hay momento en el que Niurka Marcos no se encuentre en el foco del huracán. Siempre hay algún motivo por el que la vedette cubana se expone en los medios para dar declaraciones. Mucho más ahora que la actriz de 54 años se separó, definitivamente, de quien fue su pareja en los últimos meses: Juan Vidal.

Como suele suceder, se hablaba de la ruptura entre Niurka y Juan como si se tratara de una suposición o un rumor. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la propia protagonista de 'The cure' quisiera hablar al respecto y dar su versión de los hechos.

Juan Vidal y Niurka Marcos se conocieron y sintieron una fuerte conexión dentro de 'La Casa de los Famosos 2', reality que se llevó a cabo a principios de este año. A pesar de que ninguno se alzó como el ganador, y salieron con anticipación del show, los actores se mantuvieron en contacto y empezaron a salir formalmente.

NIURKA MARCOS Y JUAN VIDAL ESTUVIERON JUNTOS POR CINCO MESES.

Un par de meses después la relación llegó a su fin y, como no hubo declaraciones instantáneas, muchas personas pensaron que el motivo que le dio fin podría haber sido una estafa, como lo hizo el actor con su ex pareja Cynthia Klitbo. No obstante, los medios de comunicación buscaron a la vedette para escuchar su versión de los hechos. Finalmente, la interceptaron en el aeropuerto, donde Niurka se animó a hablar.

Las razones por las que Niurka dejó a Vidal

Al ser consultada por la separación con Juan Vidal, Niurka Marcos dio declaraciones de lo más polémicas. En principio, comparó al protagonista de 'Soltero con hijas' con el papel higiénico, provocando asombro entre los presentes.

"Es como el papel sanitario que si lo gastas de cag*d* en cag*d* se gasta. Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd* para la relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierd* conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña", declaró la famosa.

Eso no fue todo, pues Niurka aseguró sentirse decepcionada por el actuar de Vidal, ya que esperaba formar una relación formal y duradera. "Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones, (no hubo infidelidad) porque a mí esas mamad*s no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso", concluyó.