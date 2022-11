Por fin te contamos en qué se inspiró Julieta Venegas para escribir su éxito 'Me Voy"

Julieta Venegas es una cantante mexicana que desde hace muchos años se ha posicionado como una artista con todas las letras. Comenzó su carrera en 1996 con el apoyo de la banda Café Tacvba y al día de hoy ha lanzado cientos de canciones y diversos álbums. De hecho, ha sido catalogada como una leyenda de la música en español, pues tiene temas con letras muy inspiradoras y que son internacionalmente conocidos.

Julieta Venegas, imagen de archivo.

'Me Voy' es uno de sus sencillos más reproducidos en Instagram y recolecta más de 176 millones de vistos. Se trata de una de las canciones más icónicas de Julieta Venegas, que tiene una letra muy particular y que muchos conocen. Fue lanzado el 22 de marzo de 2006 y pertenece a su cuarto álbum titulado 'Limón y sal'. Fue escrita por la propia cantante y producida por Cachorro López, un músico y productor argentino.

Este es uno de los temas más populares de la artista y entre los días de su lanzamiento se posicionó número uno en las listas de México, España, Argentina, Italia y otros países latinoamericanos, por lo que fue todo un éxito. A su vez lideró el ranking Billboard Latin Pop Airplay y fue nominada en los Premios Grammy Latinos en la categoría "Grabación del año".

La letra y la inspiración

'Me voy' es una canción que relata una historia de amor un poco triste. Es una despedida entre dos personas enamoradas en donde uno puso atención a otro, pero este no lo valoró, así que no le queda más remedio que decir 'Me voy'. Seguro muchos han pasado por algo parecido, por esta razón la canción ha llegado a tener un buen punto. Pues amar con locura a alguien no significa aguantar que no te valoren. Si el amor que nos da el otro no es suficiente, no tenemos por qué aguantar, pues nos merecemos lo mejor. Decir adiós duele, pero siempre puede venir algo mejor, ya sea otra persona o una situación gratificante que nos aporte al crecimiento personal.

Julieta Venegas, imagen de archivo.

Según expresó Julieta a 'La Vibra', su disco 'Limón y sal' fue desarrollado de manera personal y con algunas de sus experiencias personales. Por supuesto, las canciones tienen algo de ficción y mucha creatividad. “En Sí encontré algo que me gustó y que no pude desarrollar del todo, porque ocurrió cuando estaba ya en medio del trabajo de producción, cuando no tenía demasiado tiempo ni dinero para hacer el disco”.